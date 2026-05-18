2160万円獲得の桑木志帆が4位浮上 菅楓華が首位キープ【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第10戦「Sky RKBレディスクラシック」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】19歳の“ベストルーキー”は30万円ゲット！
今季初優勝で通算4勝目を挙げた桑木志帆が2160万円を獲得。今季累計を5010万5600円として8位から3位に浮上した。2位のウー・チャイェン（台湾）は1056万円をゲット。累計3247万285円で8位に順位を上げた。菅楓華は8552万891円でランキング1位をキープ。2位からは佐久間朱莉（7984万8911円）、桑木、高橋彩華（4931万7060円）、河本結（4327万4732円）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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渋野日向子、原英莉花が出場 米女子リーダーボード
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