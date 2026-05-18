古江彩佳が甲子園球場で「人生初めての始球式」に登板 縦縞ユニフォームでノーバンピッチングを披露！
古江彩佳が自身のインスタグラムを更新。甲子園球場で「人生初めての始球式」に登板したことを投稿した。
【写真】縦縞ユニフォームにピンクのグローブがお似合いの古江彩佳（全3枚）
古江が登場したのは「いつも応援して頂いている川崎重工株式会社様が冠協賛をつとめる阪神タイガース対広島東洋カープ戦」だった。満員の観客の中での始球式に「めちゃくちゃ緊張しましたが、ノーバンで届いてよかったです」と、大役を無事に果たした感想を記していた。神戸市出身の古江にとって阪神は地元のチームだ。誕生日にちなんだ背番号「527」の縦縞ユニフォームにピンクのグローブ、そして記念のボールを持った写真を公開。最後は阪神のマスコットキャラクターのトラッキーたちとゴルフスイングのフィニッシュポーズを決めてみせた。投稿を見たファンからは「始球式見そこなったぁー 見たかったぁー」「初めてでノーバン投球はスゴイ」「やっぱり運動神経良いんだ！」などのコメントが寄せられていた。中には「知らずに甲子園に。始球式の登場でビックリしました」と偶然にも始球式を球場で目撃した人もいた。古江は先週の米国女子ツアーは欠場。今週は千葉県で開催される国内女子ツアー「ブリヂストンレディス」に参戦する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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