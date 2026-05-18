ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【磐越道バス事故】若山容疑者立ち合いで実況見分 「死ぬかも」生徒… 【磐越道バス事故】若山容疑者立ち合いで実況見分 「死ぬかも」生徒が不安感じていた運転 事故に至った経緯・原因は 【磐越道バス事故】若山容疑者立ち合いで実況見分 「死ぬかも」生徒が不安感じていた運転 事故に至った経緯・原因は 2026年5月18日 12時8分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で警察は5月18日、容疑者立ち合いのもと、現場で実況見分を行いました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■なぜ17歳の命は失われたのか…バス事故から1週間で浮かび上がる複数の問題点 “部活動の引率体制”や“書面なきバス手配” 真相解明と再発防止が急務に ■【磐越道バス事故】「目がバキバキ」若山容疑者の様子に生徒は違和感「どう見てもおかしい」 防犯カメラには反対車線にはみ出すバス映る ■「またやったかという感じ」磐越道バス事故で逮捕の男(68) 約2カ月前から立て続けに事故起こす…5日前にも事故 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, ダイス, 老後, ホテル, 長野, 老人ホーム, フローリング, 京王線, 大学, 思いやり