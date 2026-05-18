ME:I、占い結果にメンバー“衝撃”「発展するかのポイントが今年」 占い師からアドバイスも
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が、17日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55〜深1：25）に出演した。
【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:Iのソロカット
沖縄県出身の数意学や琉球風水で運勢を見る占い師・シウマが、ME:Iメンバー全員の占いを行った。グループ全体の運気について、シウマは「発展するかのポイントが今年」と提言した。
続けて、メンバーについて「全員、リーダー気質を持っています。これと決めたものはとことんやり通す。よくまとまっていると思います」とコメント。「協調性があれば運気が上がる。ただ、ぶつかったら危ないからね」とアドバイスを送った。
この結果に、メンバーは背筋を伸ばし、「頑張っていきましょう」「毎日ミーティングだな」と覚悟を決めていた。
【写真】それぞれ美しさを放つ…ME:Iのソロカット
沖縄県出身の数意学や琉球風水で運勢を見る占い師・シウマが、ME:Iメンバー全員の占いを行った。グループ全体の運気について、シウマは「発展するかのポイントが今年」と提言した。
続けて、メンバーについて「全員、リーダー気質を持っています。これと決めたものはとことんやり通す。よくまとまっていると思います」とコメント。「協調性があれば運気が上がる。ただ、ぶつかったら危ないからね」とアドバイスを送った。
この結果に、メンバーは背筋を伸ばし、「頑張っていきましょう」「毎日ミーティングだな」と覚悟を決めていた。