【NAMCO LEGENDARY Mountains】 2026年夏 発売予定 価格：未定

ビサイドは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam（Windows/Mac）用3Dパズルゲーム「NAMCO LEGENDARY Mountains（ナムコ レジェンダリー マウンテンズ）」を2026年夏にリリースする。価格は未定。

本作は、ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアーケードの伝説的なゲームタイトルをモチーフにしたボクセルベースの3Dパズルゲーム。5月22日から24日に、京都市勧業館みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」で試遊展示が行なわれる。

「NAMCO LEGENDARY Mountains」ゲーム概要

【『NAMCO LEGENDARY Mountains』公式PV】

本作の舞台はサイバースペース上の仮想空間。プレーヤーは空間に浮かぶディスクへ、ボクセルが封入されたカプセルを投げ込み、積み上げていく。1980年代のアーケードシーンを彩ったドット表現の魅力を尊重しつつ、現代的な“ボクセル”として立体化。現代的な3Dパズルとして再構築されている。

「NAMCO LEGENDARY Mountains」タイトル画面

ドット表現の魅力を立体化した新感覚の視覚体験

ナムコの名作アーケードゲームを象徴するドット表現は、現在も多くのファンやクリエイターに支持されている。本作では、その魅力を大切にしながらボクセルとして表現し、懐かしさと新たな視覚体験を両立している。

シンプルかつ奥深いパズルシステム

カプセルを投げて積み上げる直感的な操作と、結合による進化、連鎖によるスコアアップが生み出す戦略性。繰り返し挑戦したくなるゲーム性を実現している。

名作の世界に没入するステージとサウンド

複数タイトルの要素が入り混じったメインステージに加え、「パックマン」、「ディグダグ」、「ゼビウス」、「マッピー」、「ドルアーガの塔」の5作品をテーマにした専用ステージを収録。ビジュアル面だけでなく、当時の記憶を呼び起こす楽曲エッセンスを活かしたサウンド演出が、ゲーム体験を彩る。

100種類以上のボクセルが登場

登場ボクセル数は100種類以上。様々な条件をクリアすると、新しいボクセルをゲットできる。ゲットしたボクセルは、メインステージで自由に編成でき、自分だけのカスタマイズで楽しめる。

創造性を刺激する「コレクション部屋」

収集したボクセルは、「コレクション部屋」に展示できる。自由に配置して、思い出の作品のオマージュや、夢のクロスオーバー空間を作り上げることが可能となっている。

ハイスコアボードに名前を刻んだ、あの熱狂をもう一度！ 白熱するスコアアタックに挑戦

世界中のプレーヤーと競うオンラインランキング機能を搭載。スコアアタックに挑戦し頂点を目指そう。

日本最大級のインディーゲームフェス「BitSummit PUNCH」に出展決定！

「BitSummit PUNCH」の会場では、実際に「NAMCO LEGENDARY Mountains」を試遊できるブースが設置される。試遊した人には、ノベルティ「オリジナルポストカード」が配布される。

【オリジナルポストカード】

【BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）】

会期：5月22日～24日

会場：京都市勧業館みやこめっせ（ビサイドブース：3F-B18）

□「BitSummit PUNCH」公式サイト

※掲載の画面はすべて開発中のものです

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