「バチェロレッテ4 」山崎至「直感的にお互い感じていた」惹かれ合った部分 旅後に発見した平松里菜の新しい一面とは【全話ネタバレインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/18】【※ネタバレあり】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信）が、5月15日に配信された最終話で完結。4代目バチェロレッテ平松里菜（ひらまつ・りな／26）が最後に選んだゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）にインタビューを実施。今までの恋愛とは違う部分もあったという平松への想いと旅後の印象の変化、周りの男性参加者との友情まで語ってもらった。
【写真】4代目バチェロレッテ、最後に選んだ男性と何度もキス
※この記事は『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の全話ネタバレを含む。
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
4代目バチェロレッテを務めた平松は、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）で、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる姿が印象的。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
落ち着いた年上の色気と包容力、自然なアプローチで、徐々にバチェロレッテの心を掴んでいった山崎。バックハグなど甘いスキンシップシーンはスタジオでも話題に。対照的に友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていったプロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）と、ファイナルローズ候補となり、平松は一見正反対の2人の間で迷った末、山崎をファイナルローズの相手に選んだ。
― まず、恋愛の状況などを踏まえてこのタイミングで番組に参加した理由を改めて教えて下さい。
山崎：参加する前も、恋愛は人並みにはしてきたのですが、結婚をするパートナーを見つけるまでにはいっていませんでした。事業を始めるタイミングもあったりして、仕事か恋愛かみたいになっていたので、恋愛だけに集中できる旅に飛び込んで恋愛をするのが、今の自分には一番良いんじゃないかなと思ったので、参加しました。
― 結婚を考えた相手も過去にはいらっしゃいましたか？
山崎：いたんですけど、どうしても自分のタイミング的に少し踏み切れなかったです。それも多分、仕事のせいにしていたのかもしれませんが。
― 里菜さんの第一印象とどういった部分に惹かれたか教えてください。
山崎：里菜ちゃんの第一印象は、結構スッとしているというか、キリッとしたイメージでした。何を考えているかわからないようなミステリアス感があって、僕はそういうところが好きなんです。だけど、2人でいるときはボケたり、そういうギャップが良いなと思いました。
― スタジオでも山崎さんのアプローチが話題になっていましたが、どこが自分の一番の強みだと思ってアピールしましたか？
山崎：多分映像だけを観ると、スキンシップを取ったり距離が近い感じだと思うんですけど、自分的にはあれが自分の恋愛の仕方かなと思っていて、どうしても距離を縮めるとなったらスキンシップも大切にしたいタイプなので、そこが他の人よりも多めに出たんじゃないかなと思います。
― 夜のデートで最初に手を繋いだシーンもすごく自然でした。スキンシップも狙っていたり、意識したりしていなかった？
山崎：好きになったらというか。自分が気になるという気持ちになったので自分から行きたいなと思いました。その場の流れが大事なので、「こうしよう」とか「手を繋ごう」「ハグしよう」と決めていっているわけではなかったです。流れに任せて、自分の恋愛のスタイルでいくという感じでした。
― その恋愛スタイルは元々？
山崎：交際してきた人数は多い方だと思うので、経験というのもあるんじゃないかな。元々苦手な方ではないです。
― これまでの恋愛と違った部分はありましたか？
山崎：今までの恋愛と違い、はじめは里菜ちゃんがどういう感情なのか掴みにくかったんですけど、デートを重ねる内に段々分かってきたという感じでした。今までは「どう思っているんだろう」と感情を読み取るのに時間がかかることはあまりなかったんですけど、里菜ちゃんは少しその辺が最初は難しかったです。
― 今まで好きになった人とタイプは違いますか？
山崎：もちろんルックスが似ている部分はあるとかはありますが、里菜ちゃんは芯が強かったり、ブレない姿勢があったり、トータルで見ると全然違います。
― 山崎さんから見て、里菜さんのどういうところが一番魅力的ですか？
山崎：もちろんミステリアスな部分も良いなと思うんですけど、やっぱり自分を曲げずに貫いている姿勢は魅力的に映りますよね。全部自分に合わせるとか迎合するような感じではなくて、ちゃんと「自分はこれが嫌だ」とか、「こういうことはしたくない」ということを言える人なので、それはなかなかできないことなのかなと思います。でも女の子らしいところも結構あるのでギャップがあります。恋愛経験もそこまで多くないと聞いていたので、男性とどう接するのか、心配はしていなかったんですけど、自然にそれが身についているというか。自分を偽らずにナチュラルなところが良いと思います。
― 旅を通じて不安に思った瞬間や葛藤があった場面を教えてください。
山崎：落ちるかもという不安で言うと、最初のカクテルパーティーでファーストインプレッションローズを（長田）寛太に渡したときは、僕と全然タイプが違うので、「こういうタイプが好きなのね」という意味では少し不安になりました。最初から自信もあったんですけど、人数も多い中で、もしかしたらタイプが違うのかもという想いは一瞬よぎりました。
― 全体を通してライバル視していた男性はいましたか？
山崎：（倉岡）利樹です。2人で話すことも多かったんですけど、男らしいし、仕事も自分と似たようなところもあるんですけど、性格は全く違って、向こうは論理的で僕は本当に感覚的なんです。だから、その違いでも里菜ちゃんがどっちの人が好きなのかというところで、「僕が当てはまらなかったら利樹が当てはまるのかな」と思っていたので、対照的に見ていました。
― みなさんだと思いますが、特に感謝している・絆が強い男性メンバーは？
山崎：感謝しているのは、（和田）叡です。僕だけじゃなくて、叡はみんなのことを見ているんですよね。場を和ませたりしてくれるし、その上で繊細なところもあって、意外と心配性なので、それを見ていて、本当に良い人なんだなとすごく思いました。
― 和田さんは話し合いでブルーローズを掴み取りました。普段は気を遣っているタイプだけど、あそこは意を決して自分の意思を通されたんですね。
山崎：自分ファーストにしない人だと思うので、それでも自分が行くと覚悟を決めることは相当なものだったと思いました。なのでそういう存在がいなくなるということはすごく悲しくて自然に涙が出てきました。
― 最後に選ばれた時の心境を教えてください。
山崎：最後に選ばれて、もちろん嬉しかったです。旅がすごく濃厚すぎて、思い出とか、そのときに感じている感情とか、いろいろな感情がよぎって全部終わるのかと寂しさみたいなものもあったかもしれないです。長く旅を続けたいという感じというよりは、全て終わった喪失感に近いような感じもありました。
― 自信はありましたか？
山崎：自信はありました。ただ、勇馬は全然違う戦い方をしているんだろうなというのは感じていて、その上で、勇馬の良さは、僕も男性参加者もみんな徐々にわかってきて、多分里菜ちゃんも勇馬の良さを徐々にわかってきたから、最後まで残るべき2人だったなと、みんなも思ってくれたんじゃないかなと思います。そういう意味では、結構違う戦い方だからこそ、どうなるかわからないというのはありました。自信はあったんですけど、本当に100％ではなかったです。
― 安齊さんのインタビューで、途中で里菜さんに手紙を渡すことを決めたとき、山崎さんにすごく支えられたとおっしゃっていました。
山崎：それは自分がアドバイスしたというよりは、お互いに話し合ってという感じです。それこそ、勇馬にも友達として残ってほしいというのはありましたし、「まだ終わるなよ」という気持ちもありました。
― 熱い友情ですね。自分が選ばれた一番の勝因というか、理由は何だと思いましたか？
山崎：選ばれた勝因は、ちょっと難しいな…（悩む）。僕も里菜ちゃんの反応を見て自分が何も飾らずに反応できたり、ガチガチに準備したり用意したりすることがなかったのが良かったんじゃないかなと思います。普段の日常でもデートをする前にすごく用意することはあまりないじゃないですか。
― 素が合っていたというか。
山崎：そんな感じですね。雰囲気とか、空気感。里菜ちゃんも僕と会うときに何かを準備するとかはなくてその場の流れで、「こういう風に恋愛をこの人と進めていくんだ」と直感的にお互い感じていたところがあったかもしれないです。
― では、旅後に発見した里菜さんの新しい一面やエピソードがあれば教えてください。
山崎：旅の中だと他の参加者もいたりするし、気を張っているところもあるんですけど、素だとバチェロレッテという鎧を脱いだリラックスした可愛らしい女の子という印象に変わりました。あとは、向こうは芯が強いのに対して僕はこだわらないところは全然こだわらなくて、決めてほしいみたいなところがあるんです。そこは結構マッチして、向こうが率先して何かを決めたりしてくれています。
― では最後にこの旅を通じて、自分が一番成長したと思う部分を教えてください。
山崎：旅を通じて、恋愛って良いなというか、恋愛に重きを置く人生も素敵だな、素晴らしいなというのをすごく感じました。好きな人のために頑張るとか、誰かのために頑張るみたいな気持ちが、旅前とは全然違って。自分のためにやってきたことが、誰かのためにという気持ちになれるというのは、人として成長できたと一番実感しているかもしれないです。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
32歳／ゴルフ事業経営／石川
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信中
話数：全9話
ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」 配信中
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
【Not Sponsored 記事】
※この記事は『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の全話ネタバレを含む。
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
4代目バチェロレッテを務めた平松は、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）で、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる姿が印象的。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
落ち着いた年上の色気と包容力、自然なアプローチで、徐々にバチェロレッテの心を掴んでいった山崎。バックハグなど甘いスキンシップシーンはスタジオでも話題に。対照的に友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていったプロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）と、ファイナルローズ候補となり、平松は一見正反対の2人の間で迷った末、山崎をファイナルローズの相手に選んだ。
◆山崎至『バチェロレッテ・ジャパン』参加理由と過去の恋愛
― まず、恋愛の状況などを踏まえてこのタイミングで番組に参加した理由を改めて教えて下さい。
山崎：参加する前も、恋愛は人並みにはしてきたのですが、結婚をするパートナーを見つけるまでにはいっていませんでした。事業を始めるタイミングもあったりして、仕事か恋愛かみたいになっていたので、恋愛だけに集中できる旅に飛び込んで恋愛をするのが、今の自分には一番良いんじゃないかなと思ったので、参加しました。
― 結婚を考えた相手も過去にはいらっしゃいましたか？
山崎：いたんですけど、どうしても自分のタイミング的に少し踏み切れなかったです。それも多分、仕事のせいにしていたのかもしれませんが。
◆山崎至、4代目バチェロレッテ平松里菜に惹かれた理由
― 里菜さんの第一印象とどういった部分に惹かれたか教えてください。
山崎：里菜ちゃんの第一印象は、結構スッとしているというか、キリッとしたイメージでした。何を考えているかわからないようなミステリアス感があって、僕はそういうところが好きなんです。だけど、2人でいるときはボケたり、そういうギャップが良いなと思いました。
◆山崎至、積極的なスキンシップは「自分の恋愛スタイル」
― スタジオでも山崎さんのアプローチが話題になっていましたが、どこが自分の一番の強みだと思ってアピールしましたか？
山崎：多分映像だけを観ると、スキンシップを取ったり距離が近い感じだと思うんですけど、自分的にはあれが自分の恋愛の仕方かなと思っていて、どうしても距離を縮めるとなったらスキンシップも大切にしたいタイプなので、そこが他の人よりも多めに出たんじゃないかなと思います。
― 夜のデートで最初に手を繋いだシーンもすごく自然でした。スキンシップも狙っていたり、意識したりしていなかった？
山崎：好きになったらというか。自分が気になるという気持ちになったので自分から行きたいなと思いました。その場の流れが大事なので、「こうしよう」とか「手を繋ごう」「ハグしよう」と決めていっているわけではなかったです。流れに任せて、自分の恋愛のスタイルでいくという感じでした。
― その恋愛スタイルは元々？
山崎：交際してきた人数は多い方だと思うので、経験というのもあるんじゃないかな。元々苦手な方ではないです。
◆山崎至『バチェロレッテ・ジャパン』これまでの恋愛との違いとは
― これまでの恋愛と違った部分はありましたか？
山崎：今までの恋愛と違い、はじめは里菜ちゃんがどういう感情なのか掴みにくかったんですけど、デートを重ねる内に段々分かってきたという感じでした。今までは「どう思っているんだろう」と感情を読み取るのに時間がかかることはあまりなかったんですけど、里菜ちゃんは少しその辺が最初は難しかったです。
― 今まで好きになった人とタイプは違いますか？
山崎：もちろんルックスが似ている部分はあるとかはありますが、里菜ちゃんは芯が強かったり、ブレない姿勢があったり、トータルで見ると全然違います。
― 山崎さんから見て、里菜さんのどういうところが一番魅力的ですか？
山崎：もちろんミステリアスな部分も良いなと思うんですけど、やっぱり自分を曲げずに貫いている姿勢は魅力的に映りますよね。全部自分に合わせるとか迎合するような感じではなくて、ちゃんと「自分はこれが嫌だ」とか、「こういうことはしたくない」ということを言える人なので、それはなかなかできないことなのかなと思います。でも女の子らしいところも結構あるのでギャップがあります。恋愛経験もそこまで多くないと聞いていたので、男性とどう接するのか、心配はしていなかったんですけど、自然にそれが身についているというか。自分を偽らずにナチュラルなところが良いと思います。
◆山崎至、ライバル視していた男性明かす
― 旅を通じて不安に思った瞬間や葛藤があった場面を教えてください。
山崎：落ちるかもという不安で言うと、最初のカクテルパーティーでファーストインプレッションローズを（長田）寛太に渡したときは、僕と全然タイプが違うので、「こういうタイプが好きなのね」という意味では少し不安になりました。最初から自信もあったんですけど、人数も多い中で、もしかしたらタイプが違うのかもという想いは一瞬よぎりました。
― 全体を通してライバル視していた男性はいましたか？
山崎：（倉岡）利樹です。2人で話すことも多かったんですけど、男らしいし、仕事も自分と似たようなところもあるんですけど、性格は全く違って、向こうは論理的で僕は本当に感覚的なんです。だから、その違いでも里菜ちゃんがどっちの人が好きなのかというところで、「僕が当てはまらなかったら利樹が当てはまるのかな」と思っていたので、対照的に見ていました。
― みなさんだと思いますが、特に感謝している・絆が強い男性メンバーは？
山崎：感謝しているのは、（和田）叡です。僕だけじゃなくて、叡はみんなのことを見ているんですよね。場を和ませたりしてくれるし、その上で繊細なところもあって、意外と心配性なので、それを見ていて、本当に良い人なんだなとすごく思いました。
― 和田さんは話し合いでブルーローズを掴み取りました。普段は気を遣っているタイプだけど、あそこは意を決して自分の意思を通されたんですね。
山崎：自分ファーストにしない人だと思うので、それでも自分が行くと覚悟を決めることは相当なものだったと思いました。なのでそういう存在がいなくなるということはすごく悲しくて自然に涙が出てきました。
◆山崎至、選ばれた瞬間の心境 安齊勇馬との関係性とは
― 最後に選ばれた時の心境を教えてください。
山崎：最後に選ばれて、もちろん嬉しかったです。旅がすごく濃厚すぎて、思い出とか、そのときに感じている感情とか、いろいろな感情がよぎって全部終わるのかと寂しさみたいなものもあったかもしれないです。長く旅を続けたいという感じというよりは、全て終わった喪失感に近いような感じもありました。
― 自信はありましたか？
山崎：自信はありました。ただ、勇馬は全然違う戦い方をしているんだろうなというのは感じていて、その上で、勇馬の良さは、僕も男性参加者もみんな徐々にわかってきて、多分里菜ちゃんも勇馬の良さを徐々にわかってきたから、最後まで残るべき2人だったなと、みんなも思ってくれたんじゃないかなと思います。そういう意味では、結構違う戦い方だからこそ、どうなるかわからないというのはありました。自信はあったんですけど、本当に100％ではなかったです。
― 安齊さんのインタビューで、途中で里菜さんに手紙を渡すことを決めたとき、山崎さんにすごく支えられたとおっしゃっていました。
山崎：それは自分がアドバイスしたというよりは、お互いに話し合ってという感じです。それこそ、勇馬にも友達として残ってほしいというのはありましたし、「まだ終わるなよ」という気持ちもありました。
― 熱い友情ですね。自分が選ばれた一番の勝因というか、理由は何だと思いましたか？
山崎：選ばれた勝因は、ちょっと難しいな…（悩む）。僕も里菜ちゃんの反応を見て自分が何も飾らずに反応できたり、ガチガチに準備したり用意したりすることがなかったのが良かったんじゃないかなと思います。普段の日常でもデートをする前にすごく用意することはあまりないじゃないですか。
― 素が合っていたというか。
山崎：そんな感じですね。雰囲気とか、空気感。里菜ちゃんも僕と会うときに何かを準備するとかはなくてその場の流れで、「こういう風に恋愛をこの人と進めていくんだ」と直感的にお互い感じていたところがあったかもしれないです。
◆山崎至、旅後に発見した平松里菜の新しい一面
― では、旅後に発見した里菜さんの新しい一面やエピソードがあれば教えてください。
山崎：旅の中だと他の参加者もいたりするし、気を張っているところもあるんですけど、素だとバチェロレッテという鎧を脱いだリラックスした可愛らしい女の子という印象に変わりました。あとは、向こうは芯が強いのに対して僕はこだわらないところは全然こだわらなくて、決めてほしいみたいなところがあるんです。そこは結構マッチして、向こうが率先して何かを決めたりしてくれています。
― では最後にこの旅を通じて、自分が一番成長したと思う部分を教えてください。
山崎：旅を通じて、恋愛って良いなというか、恋愛に重きを置く人生も素敵だな、素晴らしいなというのをすごく感じました。好きな人のために頑張るとか、誰かのために頑張るみたいな気持ちが、旅前とは全然違って。自分のためにやってきたことが、誰かのためにという気持ちになれるというのは、人として成長できたと一番実感しているかもしれないです。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆山崎至（やまざき・いたる／32）
32歳／ゴルフ事業経営／石川
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信中
話数：全9話
ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」 配信中
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
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