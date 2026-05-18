【4代目バチェロレッテ平松里菜インタビュー後編】ファイナルローズの決め手 シリーズ史上初の決断へ率直な思い吐露「相手の気持ちを大切にしたかった」
【モデルプレス＝2026/05/18】人気恋愛リアリティ番組の最新作『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（Prime Videoにてプライム会員向けに独占配信）が、5月15日（金）に配信された最終話で完結。モデルプレスでは、4代目バチェロレッテとしてシリーズ史上最年少・26歳で抜擢されたモデル・インフルエンサーの平松里菜（ひらまつ・りな）にインタビューを実施し、ファイナルローズを渡す相手の決め手、旅を終えた心境に迫った。＜インタビュー後編＞
【写真】4代目バチェロレッテ、最後に選んだ男性とロマンチックなキス
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
4代目バチェロレッテを務めた平松は、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）で、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる姿が印象的。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
ファイナルローズ候補として残ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていった安齊、ストレートに好意を伝え甘いスキンシップをスマートに繰り出す山崎…と一見正反対のアプローチ方法の2人の間で迷った末、平松はファイナルローズの相手を山崎に決め、2人で幸せな結末を迎えた。
― 旅の終盤のローズをお渡しする基準についておうかがいしたいです。
平松：一人ひとりちゃんと見てから決断したい気持ちがあったので、一番初めに14人の男性たちが集まったときは見極めて決断をできるかプレッシャーが強かったです。人数が減ると男性たちとも仲良くなって関係性が深くなるので、決断しなくてはいけないけど寂しさも強く、どんどん難しくなっていきました。
― 最後に残った山崎さんと安齊さんは異なる魅力を持つ方々でしたね。
平松：2人ともまったく違うタイプの人なので比べづらかったです。2人とも本当に素敵だったので大変でしたが、最終的には自分の気持ちに素直になってローズを渡しました。
― アプローチ方法もお2人は真逆で、安齊さんは手を繋ぐことも躊躇されていましたよね。
平松：本当に2人とも真逆でした。至くんはロマンチックで、勇馬くんは友達からの恋愛みたいな感じ。勇馬くん自身も過去に友達から恋愛に発展した話をしていたんですが、私はその経験がなかったので「こういう形もあるのかな？」とは思いつつ、正直「いつ友達の感じから抜け出すのかな？」と感じていました。
― 反対に山崎さんとはキスシーンもあり、情熱的な印象でした。
平松：至くんとは一緒にいて落ち着く気持ちが大きかったので、最後のデートの前から、そういう流れになるのかなとは思っていたんです。やっぱりドキドキ感は大きかったですね。
― 安齊さんのご両親に会わない選択※をしたのは、これまでのシリーズとは異なる展開だったと思いますが、決断に至るまでの考えをお聞きしたいです。
平松：彼もちょっとびっくりしていたと思うので、悲しませちゃったのかな…という気持ちはありましたが、お互いの恋愛があまり進んでいない状態ではあったので、そのタイミングでご両親に会うのはやはり早い、というのが正直な気持ちでした。「バチェロレッテ」であっても、最後の2人に残っていただいたから両親に会うべき、というよりかは、自分や相手の気持ちを大切にしたかったのでこの決断になったんだと思います。
もちろん、一緒に過ごす時間はすごく楽しくて、ご覧いただいている通りにいろいろな感情が湧いてきたんですが、もう一歩アピールが欲しかったというのはあります。
※毎シーズン、ファイナルローズの前には相手の両親との食事会が開かれるが、安齊の気持ちが固まりきっていないことを考慮し、平松から両親に会うタイミングは今ではないのではないかと提案。
― 改めてファイナルローズの決め手を教えてください。
平松：やっぱり結婚を考える相手ということで、恋愛のドキドキ感や、一緒にいて結婚に必要な信頼とか安心感、両方を感じられる相手に渡したい気持ちが強かったです。
― 山崎さんに惹かれたポイントもおうかがいしたいです。
平松：本当に本当に優しくて、すごく人を受け入れる包容力があると思っています。私が言ったこともしっかり受け止めてくれるような優しい人なので、一緒にいて安心します。
― 山崎さんと時間を重ねていく上で新しい価値観が芽生えたことはありましたか？
平松：旅の前は、恋愛は“好き”という感情だけで、結婚は“好き”があっても安心や、一緒にいて落ち着くような相手の方が強いと思っていましたが、旅を通じてどちらかではなく両方が必要なんだと思いました。
― 旅を終えてからの近況についても教えてください。
平松：ご飯行ったり、水族館行ったり。あまりオープンにはデートに行けないので、一緒にテレビを観ることも多いです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、平松さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
平松：とにかく行動することです。完璧なタイミングみたいなものを待って何かをする、という人が結構いると思うんですが、「完璧なタイミング」というのはないと思うので、自分で動く！迷ったら行動する！ということが秘訣です。
― この旅を通じて、ご自身の中で成長したと感じた部分は？
平松：自分の気持ちをちゃんと伝えることは大きな学びでした。恋愛をしていると「もっとこうしてほしい」「これが嫌だった」などの感情は好きな人に言いづらい部分もあると思うんですが、ちゃんと伝えないと気持ちは伝わらないと改めて思ったんです。そこは大きく成長できた部分です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
モデル・インフルエンサーとして活動中。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）。
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信中
話数：全9話
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
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◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
4代目バチェロレッテを務めた平松は、7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）で、シリーズ史上最年少ながらも自らの感性を信じ抜く、芯の強い一面を感じさせる姿が印象的。今回はタイを舞台に“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いた。
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4、ファイナルローズを手にしたのは
ファイナルローズ候補として残ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていった安齊、ストレートに好意を伝え甘いスキンシップをスマートに繰り出す山崎…と一見正反対のアプローチ方法の2人の間で迷った末、平松はファイナルローズの相手を山崎に決め、2人で幸せな結末を迎えた。
◆バチェロレッテ平松里菜「どんどん難しく」終盤までの苦悩
― 旅の終盤のローズをお渡しする基準についておうかがいしたいです。
平松：一人ひとりちゃんと見てから決断したい気持ちがあったので、一番初めに14人の男性たちが集まったときは見極めて決断をできるかプレッシャーが強かったです。人数が減ると男性たちとも仲良くなって関係性が深くなるので、決断しなくてはいけないけど寂しさも強く、どんどん難しくなっていきました。
◆バチェロレッテ平松里菜、ファイナルローズ候補の2人の間で感じた葛藤
― 最後に残った山崎さんと安齊さんは異なる魅力を持つ方々でしたね。
平松：2人ともまったく違うタイプの人なので比べづらかったです。2人とも本当に素敵だったので大変でしたが、最終的には自分の気持ちに素直になってローズを渡しました。
― アプローチ方法もお2人は真逆で、安齊さんは手を繋ぐことも躊躇されていましたよね。
平松：本当に2人とも真逆でした。至くんはロマンチックで、勇馬くんは友達からの恋愛みたいな感じ。勇馬くん自身も過去に友達から恋愛に発展した話をしていたんですが、私はその経験がなかったので「こういう形もあるのかな？」とは思いつつ、正直「いつ友達の感じから抜け出すのかな？」と感じていました。
― 反対に山崎さんとはキスシーンもあり、情熱的な印象でした。
平松：至くんとは一緒にいて落ち着く気持ちが大きかったので、最後のデートの前から、そういう流れになるのかなとは思っていたんです。やっぱりドキドキ感は大きかったですね。
◆バチェロレッテ平松里菜、シリーズ史上初の決断 率直な思い吐露
― 安齊さんのご両親に会わない選択※をしたのは、これまでのシリーズとは異なる展開だったと思いますが、決断に至るまでの考えをお聞きしたいです。
平松：彼もちょっとびっくりしていたと思うので、悲しませちゃったのかな…という気持ちはありましたが、お互いの恋愛があまり進んでいない状態ではあったので、そのタイミングでご両親に会うのはやはり早い、というのが正直な気持ちでした。「バチェロレッテ」であっても、最後の2人に残っていただいたから両親に会うべき、というよりかは、自分や相手の気持ちを大切にしたかったのでこの決断になったんだと思います。
もちろん、一緒に過ごす時間はすごく楽しくて、ご覧いただいている通りにいろいろな感情が湧いてきたんですが、もう一歩アピールが欲しかったというのはあります。
※毎シーズン、ファイナルローズの前には相手の両親との食事会が開かれるが、安齊の気持ちが固まりきっていないことを考慮し、平松から両親に会うタイミングは今ではないのではないかと提案。
◆バチェロレッテ平松里菜、ファイナルローズの決め手とは 山崎至に惹かれたポイント
― 改めてファイナルローズの決め手を教えてください。
平松：やっぱり結婚を考える相手ということで、恋愛のドキドキ感や、一緒にいて結婚に必要な信頼とか安心感、両方を感じられる相手に渡したい気持ちが強かったです。
― 山崎さんに惹かれたポイントもおうかがいしたいです。
平松：本当に本当に優しくて、すごく人を受け入れる包容力があると思っています。私が言ったこともしっかり受け止めてくれるような優しい人なので、一緒にいて安心します。
― 山崎さんと時間を重ねていく上で新しい価値観が芽生えたことはありましたか？
平松：旅の前は、恋愛は“好き”という感情だけで、結婚は“好き”があっても安心や、一緒にいて落ち着くような相手の方が強いと思っていましたが、旅を通じてどちらかではなく両方が必要なんだと思いました。
― 旅を終えてからの近況についても教えてください。
平松：ご飯行ったり、水族館行ったり。あまりオープンにはデートに行けないので、一緒にテレビを観ることも多いです。
◆バチェロレッテ平松里菜の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、平松さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
平松：とにかく行動することです。完璧なタイミングみたいなものを待って何かをする、という人が結構いると思うんですが、「完璧なタイミング」というのはないと思うので、自分で動く！迷ったら行動する！ということが秘訣です。
― この旅を通じて、ご自身の中で成長したと感じた部分は？
平松：自分の気持ちをちゃんと伝えることは大きな学びでした。恋愛をしていると「もっとこうしてほしい」「これが嫌だった」などの感情は好きな人に言いづらい部分もあると思うんですが、ちゃんと伝えないと気持ちは伝わらないと改めて思ったんです。そこは大きく成長できた部分です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆平松里菜（ひらまつ・りな）プロフィール
モデル・インフルエンサーとして活動中。7歳から20歳まで、シンガポール、ニューヨーク、イギリスで過ごしたトリリンガル（3カ国語話者）。
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日（金）20時より独占配信中
話数：全9話
製作：Amazon
コピーライト：（C）2026 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved.
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