【バチェロレッテ4 後日談ネタバレ】平松里菜、最後に選んだ男性との交際の近況告白
【モデルプレス＝2026/05/18】5月15日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の本編ファイナル第8話とアフタートーク第9話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信され、完結。アフタートークでは、4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）と最後に選ばれた男性がスタジオに登場し、交際の近況が明かされた。【最終話ネタバレあり】
【写真】4代目バチェロレッテ、最後に選んだ男性と甘いキス
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
ファイナルローズ候補として残ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていった安齊、ストレートに好意を伝え甘いスキンシップをスマートに繰り出す山崎…と一見正反対のアプローチ方法の2人の間で迷った末、平松はファイナルローズの相手を山崎に決め、2人で幸せな結末を迎えた。
フィナーレ後のスペシャル回では、バチェロレッテとの旅を終えた男性たちがスタジオに再集結。惜しくもローズを受け取れなかったメンバーとの再会に、MC陣も冒頭から興奮。カクテルパーティの知られざる裏側や、仲が良かった男性メンバーたちの友情を揺るがしたブルーローズの話し合いの真相など、それぞれのデートを振り返りながら、旅の裏で渦巻いていた本音や葛藤、むき出しのライバル心が次々と暴かれる。ファイナルローズセレモニーで選ばれなかった男性は、健闘の裏にあった切実な想いと複雑な胸中を吐露する。
そして、ついにバチェロレッテの平松とラストローズを手にした山崎が登場し、現在の2人の関係を赤裸々に告白。平松が東京で、山崎が石川在住のため遠距離だといい、旅後に数回デートしたという。
平松は「日常に戻っても愛情表現はしてくれて、私が言うことに向き合ってくれるところが素敵だなと思います」と山崎の好きなところを明かし、山崎は「好きすぎてどうしたらいいかわかんなくなっちゃってる」と彼女の時間を大事にしたいあまり、気を使って連絡ができなくなったりと連絡頻度についてすれ違いがあったことを告白。
スタジオで誤解が解け、最後に山崎は花束を持って改めて平松に告白。「こんなに好きになる人ができて本当に嬉しいです。愛してます」と花束を渡しハグ。平松も山崎への手紙を読み上げ、「お互いの気持ちを大切にしながら焦らずゆっくり進んでいけたらと思っています」と想いを伝えた。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信中
話数：全9話
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◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。
ファイナルローズ候補として残ったのは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）とゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）の2人。友人のように距離を詰めながら楽しく関係を深めていった安齊、ストレートに好意を伝え甘いスキンシップをスマートに繰り出す山崎…と一見正反対のアプローチ方法の2人の間で迷った末、平松はファイナルローズの相手を山崎に決め、2人で幸せな結末を迎えた。
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4、平松里菜が交際の近況明かす
フィナーレ後のスペシャル回では、バチェロレッテとの旅を終えた男性たちがスタジオに再集結。惜しくもローズを受け取れなかったメンバーとの再会に、MC陣も冒頭から興奮。カクテルパーティの知られざる裏側や、仲が良かった男性メンバーたちの友情を揺るがしたブルーローズの話し合いの真相など、それぞれのデートを振り返りながら、旅の裏で渦巻いていた本音や葛藤、むき出しのライバル心が次々と暴かれる。ファイナルローズセレモニーで選ばれなかった男性は、健闘の裏にあった切実な想いと複雑な胸中を吐露する。
そして、ついにバチェロレッテの平松とラストローズを手にした山崎が登場し、現在の2人の関係を赤裸々に告白。平松が東京で、山崎が石川在住のため遠距離だといい、旅後に数回デートしたという。
平松は「日常に戻っても愛情表現はしてくれて、私が言うことに向き合ってくれるところが素敵だなと思います」と山崎の好きなところを明かし、山崎は「好きすぎてどうしたらいいかわかんなくなっちゃってる」と彼女の時間を大事にしたいあまり、気を使って連絡ができなくなったりと連絡頻度についてすれ違いがあったことを告白。
スタジオで誤解が解け、最後に山崎は花束を持って改めて平松に告白。「こんなに好きになる人ができて本当に嬉しいです。愛してます」と花束を渡しハグ。平松も山崎への手紙を読み上げ、「お互いの気持ちを大切にしながら焦らずゆっくり進んでいけたらと思っています」と想いを伝えた。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信中
話数：全9話
【Not Sponsored 記事】