考え方ひとつで変わる！筋トレを無理せず続ける考え方とは！？

筋トレを無理せず続ける考え方とは

筋トレの位置付けを見直す

初めて筋トレを開始した人は、いままでの仕事と生活に筋トレが加わることになるため、「筋トレ=負担増」となります。この意識が何らかの無理やしわ寄せを生じさせ、筋トレの継続に問題を引き起こすケースが多くみられます。また、「仕事の合間に筋トレ」、「暇な時間に筋トレ」という考え方では、筋トレは継続できません。

「仕事優先」の多忙な人にとって、「仕事の合間」や「暇な時間」は訪れることはないからです。一方、いまや筋トレは、健康のために必須の運動として位置付けられています。筋トレを行わないことによる体型(外見)や健康の悪化、体力低下、ストレス蓄積、そして遠い将来の介護の危険性などのマイナス面を考えると、筋トレは人生の「リスク対策」や「危機管理」のために不可欠な要素と言えます。

これらのことから、筋トレは体調管理のための「優先順位が高いタスク」として、健康診断と同レベルに位置付けてみてはいかがでしょうか？「健康は全てに優先する」という考えを基盤にして、「筋トレを行うことを前提に仕事やプライベートのスケジュールを組む」というタイムマネジメントにチャレンジすることで、トレーニングの実行率と継続率は間違いなく高まっていくことでしょう。

例えば、週2日は残業せずに自宅でトレーニングを行ってから夕食を摂る。日曜日は朝食前に筋トレを行い、日中は家族と過ごす時間に充てる。というように、仕事やプライベートを犠牲にせず、筋トレの位置付けを見直し、現在のスケジュールにうまく組み込むことを考えることがポイントであると言えます。

【出典】『１日３分！ジムに行かずにマイナス５㎏！自宅筋トレ 続ける技術』著：有賀誠司(東海大学スポーツ医科学研究所 教授)