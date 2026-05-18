今日18日は午前のうちから90以上の地点で最高気温30℃以上の真夏日となっています。このあとさらに気温が上がり、最高気温35℃以上の猛暑日となる所も出てくる見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時季ですので、水分補給を徹底するとともに、こまめに休憩をとったり、激しい運動を控えるなど、積極的な熱中症対策を心がけてください。

今日18日 午前のうちから90以上の地点で真夏日 大阪は今年初

今日18日は、東北から九州にかけての広い範囲で朝から強い日差しが照り付けており、ハイペースで気温が上がっています。午前11時30分までの最高気温は、倉吉市(鳥取)で33.3℃、日田市(大分)で32.6℃になるなど、続々と30℃を超える地点が出てきており、アメダスの90以上の地点で、午前のうちから最高気温30℃以上の真夏日となっています。大阪市では、午前11時30分までの最高気温は30.2℃となり、今年初めての真夏日となりました。



東京都心では、昨日17日、今年初真夏日となりましたが、今日18日の午前11時30分までの最高気温は27.6℃で、昨日と同じくらいのペースで気温が上昇しています。

今日18日は35℃予想の所も 全国で今年初の猛暑日か

今日18日は、このあとも強い日差しの降り注ぐ所が多く、さらに気温が上がるでしょう。豊岡市(兵庫)や日田市(大分)では、最高気温が35℃になる予想です。今日18日、気温が35℃以上になれば、今年、全国で初めての猛暑日となります。



また、昨日17日は、アメダスの200地点で最高気温30℃以上となり、今年最多の真夏日地点数となりましたが、今日18日はさらにそれを上回る250地点以上が真夏日となる見込みです。今日18日は、一段と広い範囲で汗が噴き出る暑さとなるでしょう。

関東〜九州・沖縄は熱中症に警戒を 東北〜北陸も注意が必要

まだ体が暑さに慣れていない時季の気温上昇は、熱中症のリスクを高めます。東京から九州・沖縄では、5月だからと油断せず、熱中症に警戒してください。こまめな水分補給を徹底するのはもちろん、積極的に休憩をとったり、激しい運動を控えたりといった予防対策も心がけてください。



東北から北陸も熱中症に注意が必要です。帽子や日傘で暑さを避けたり、外出時はハンディファンを使うなど、熱中症を予防するためのグッズを活用してください。

熱中症になりやすい条件とは

熱中症は、誰でも発症するおそれがあり、引き起こす条件は、大きく3つ挙げられます。



1つめは「環境による条件」です。その日の気温が高いだけでなく、急に暑くなった日や、熱波の襲来も危険です。また、湿度が高い、風が弱い、日差しが強いといった気象条件も、熱中症を引き起こします。締め切った室内や、エアコンがない所といった環境も、熱中症には特に注意が必要です。



2つめは「体による条件」です。高齢者や乳幼児、体に障害がある方は、周りの方が特に気をつけてあげてください。肥満や持病(糖尿病、心臓病、精神疾患など)のある方も、熱中症にかかるリスクが高まります。低栄養状態、脱水状態の方は、体にこもった熱を、効率良く体の外へ逃がせなくなるおそれがあります。二日酔いや寝不足などの体調不良でも、熱中症にかかりやすくなってしまいますので、ご注意ください。



3つめは「行動による条件」です。激しい運動をしたり、慣れない運動をしたりすると、体内で熱が発生しますが、その熱が体の中にこもったままだと、熱中症にかかりやすくなります。長い時間の屋外作業や、水分補給がしにくい状況も、熱中症を引き起こす原因になりますので、十分お気を付けください。