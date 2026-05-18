東京午前はドル買いが優勢。ホルムズ海峡の封鎖を背景に世界の石油在庫が減少を続け、海外原油が再び上値を目指していることがドル買いの手掛かり。米長期債利回りは一時４．６４％付近まで上昇し、昨年２月以来の高水準を更新した。インフレ懸念を背景に米利上げ観測が強まっている。



日本政府の円買い・ドル売り介入が警戒されていることは重しだが、ドル円は先月３０日の下げ幅をじりじりと埋め戻している。原油高を受けた財政・貿易赤字の拡大見通しから日本の長期債利回りが２．８０％付近まで上昇し、１９９６年以来の高水準を塗り替えたことが円安要因。



ドル相場中心の値動きとなっているなか、クロス円の方向感は揃わず。ユーロ円は１８４．６５円付近まで強含んだ一方、豪ドル円は１１３．１２円付近まで軟化。ポンド円は２１１円半ばで動意薄。



MINKABU PRESS

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