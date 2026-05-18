１８日前引けの日経平均株価は前営業日比５６６円２０銭安の６万０８４３円０９銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１１６９万株、売買代金概算は４兆１６８５億円。値上がり銘柄数は３９０、対して値下がり銘柄数は１１５３、変わらずは２１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は荒れた値動きで日経平均株価は一時１０００円を超える下げを示す場面があった。前週末の欧米株市場は金利上昇を嫌気する形で軒並み株価を下げており、その流れが東京市場にも波及している。国内も金利上昇に弾みがついており、新発１０年債利回りが２．８％まで上昇、買い気を削ぐ形となっている。ＡＩ・半導体関連に値を下げる銘柄が目立っている。そのなかキオクシアは前週末の好決算発表を好感されストップ高水準に気配値で張り付く人気となった。なお、プライム市場の約７４％の銘柄が下落した。



個別では、売買代金トップが定位置のキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞がカイ気配のまま寄らないため、きょう前場はフジクラ＜5803＞が売買代金首位となったが、株価の方は軟調だった。ソフトバンクグループ＜9984＞が売りに押され、ディスコ＜6146＞も下落した。イビデン＜4062＞も冴えない。ファーストリテイリング＜9983＞が安く、日東紡績＜3110＞も下値を探った。カーリット＜4275＞、グリムス＜3150＞が急落。半面、売買代金２位に入った古河電気工業＜5801＞が高く、三井金属＜5706＞も買われた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が値を上げ、リクルートホールディングス＜6098＞が急騰した。ライフドリンク カンパニー＜2585＞、ＧＭＯペイメントゲートウェイ＜3769＞、イノテック＜9880＞などがストップ高となった。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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