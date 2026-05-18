「エイの奇襲攻撃」で豪州の快速牝馬が引退決定　毒のトゲで左前脚を負傷　レディオブキャメロットが繁殖入りへ

５月１２日にオーストラリアの海岸での運動中にエイに刺されて左前脚を負傷したオーストラリアのレディオブキャメロット（牝４歳、豪州・Ｇウォーターハウス＆Ａボット厩舎、父リトゥンタイクーン＝年齢表記は豪州のもの）が引退したことが５月１８日、分かった。

同馬は２０２４年のゴールデンスリッパーＳでＧ１初制覇をした豪州の強豪スプリンター。複数の海外メディアが報じており、英国のレーシングポスト電子版は「エイの奇襲攻撃を受けて引退」の見出しをつけている。

Ｇ１初制覇のレースで騎乗したブレイク・シン騎手は「キャリアがこのような悲しい形で終わるなんて。こんなにタフで才能あるゴールデンスリッパーの勝ち馬に乗れたことを、とても幸運に思います。思い出をありがとう。そして、彼女の旅の一部になれた機会をくれて、関係者の皆さんに大きな感謝」など、コメントを出している。

同馬は先週土曜のにドゥームベン１００００・豪州Ｇ１から、英国のロイヤルアスコット開催への遠征を予定していたが断念。英国ではキングチャールズ３世Ｓ、クイーンエリザベス２世ジュビリーＳの２レースに登録していた。

現役生活は１３戦２勝。２０２４年のゴールデンスリッパーＳ・Ｇ１、ウィデンステークス・Ｇ３を勝ち、約６００万豪ドルを稼いだ。２４年には豪州の超高額賞金レースのジ・エベレストにレイチェル・キング騎手＝英国出身・豪州拠点＝とのコンビで出走しており、４着だった。今年に入ってＧ１で２、３着など好勝負をしてきたが、思わぬアクシデントで引退。今後は繁殖入りなどが検討される。

※エイ…海岸では主に浅い波打ち際の砂底に生息。気づかずに踏むと、尻尾の裏側の毒のあるトゲで刺されて刺傷する危険性がある。