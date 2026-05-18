「どうせ捨てられる…」壮絶な生い立ちの嫁にはまぶしすぎた義実家の光景【うちの嫁が理解できない 第7話】
■これまでのあらすじ
息子・恵斗と嫁を招いて話し合いをすることにした義父母。義母が嫁のパパ活写真を見せると、何も知らなかった恵斗は怒り出した。しかし嫁は「花音にはお金が必要」の一点張り。さらには「恵斗を信用できない」と言い出して…。
息子・恵斗と嫁を招いて話し合いをすることにした義父母。義母が嫁のパパ活写真を見せると、何も知らなかった恵斗は怒り出した。しかし嫁は「花音にはお金が必要」の一点張り。さらには「恵斗を信用できない」と言い出して…。
【雪乃 Side Story】
私はいわゆる…放置子でした。
親が家にいることはほとんどなく、私はいつも孤独で空腹でした。お腹を満たすため、欲しいものを買うためにバイトに精を出す日々…。
そんななか、夫に出会ったのです。
普通に育った恵斗が私と合うわけがない…。頭ではわかっているのにどんどん惹かれていって、そして私は妊娠しました。
「まともな親」を知らない私が親になんかなれるわけないのに…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)