■これまでのあらすじ

息子・恵斗と嫁を招いて話し合いをすることにした義父母。義母が嫁のパパ活写真を見せると、何も知らなかった恵斗は怒り出した。しかし嫁は「花音にはお金が必要」の一点張り。さらには「恵斗を信用できない」と言い出して…。

【雪乃 Side Story】私はいわゆる…放置子でした。親が家にいることはほとんどなく、私はいつも孤独で空腹でした。お腹を満たすため、欲しいものを買うためにバイトに精を出す日々…。

お金を貯めてやっと独立できたと思っても、思うような就職はできませんでした。そんななか、夫に出会ったのです。普通に育った恵斗が私と合うわけがない…。頭ではわかっているのにどんどん惹かれていって、そして私は妊娠しました。「まともな親」を知らない私が親になんかなれるわけないのに…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)