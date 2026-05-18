人気グラドル・麻倉瑞季、超ミニスカ“彼女”オフショットに大反響「たまんねぇ」「スタイル良すぎ」
「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞した人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、超ミニスカ姿のオフショットを投稿した。
【写真】「たまんねぇ」「スタイル良すぎ」超ミニスカ姿の麻倉瑞季
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「こんな彼女どうですか？」と大胆ボディを強調した服装のオフショットを公開。
超ミニスカ姿も見ることができ、これにファンは「髪型かわいい」「スタイル抜群の美人たまんねぇ」「瑞季ちゃんスタイル良すぎです」「こんな彼女いたら人生最高だと思います！」などと反応している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
【写真】「たまんねぇ」「スタイル良すぎ」超ミニスカ姿の麻倉瑞季
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「こんな彼女どうですか？」と大胆ボディを強調した服装のオフショットを公開。
超ミニスカ姿も見ることができ、これにファンは「髪型かわいい」「スタイル抜群の美人たまんねぇ」「瑞季ちゃんスタイル良すぎです」「こんな彼女いたら人生最高だと思います！」などと反応している。
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。