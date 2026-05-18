18日（月）5月なのに…今年初35℃以上の猛暑日か。

【18日（月）の天気】

夏の高気圧に覆われて、東北〜九州の広い範囲で強い日差しが照りつけています。前日に続き、各地で季節外れの暑さになるでしょう。すでに30℃に達しているところも多く、大分県日田と鳥取県倉吉では正午前に33.7℃を観測しています。前日には東京都心など全国200地点で真夏日になりましたが、それを上回り、今年最多となる見込みです。また、兵庫県豊岡と大分県日田では最高気温35℃が予想され、全国で今年初めての猛暑日になりそうです。こまめに水分をとって、なるべく涼しい室内で過ごすようにしましょう。特に昼間の時間帯は、無理をせずに適度にエアコンを使用してください。大気の状態は安定しているため、夕立の心配はなさそうです。気圧の谷が近づく北海道では雲が多く、風が強めに吹くでしょう。道北では次第に雨が降る見込みです。

【予想最高気温】（前日差）

晴れるところでは真夏のような暑さになりそうです。

札幌 22℃（＋6）

山形 33℃（＋5）

新潟 28℃（＋7）

東京 29℃（-1）

名古屋 31℃（±0）

大阪 31℃（＋1）

鳥取 33℃（＋5）

高知 31℃（＋3）

福岡 30℃（±0）

【週間予報】19日（火）も晴れて真夏の暑さになるところが多いですが、九州南部や四国で次第に雨が降り出す見込みです。20日（水）以降は前線が停滞するため、東日本や西日本を中心にくもりや雨の日が多く、梅雨のはしりのような天気になるでしょう。雨で暑さは落ち着き、週末にかけて、平年よりも気温が低くなるところもありそうです。日々の大きな気温差に気をつけてください。衣替えを進めている方は、まだ長袖やカーディガンなどをしまわない方がよさそうです。沖縄では22日（金）頃から梅雨空が戻ってくるでしょう。