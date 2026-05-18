広島ドラゴンフライズが松野遥弥と契約締結…ドラフト6位指名のPG兼SG「共に頂点を目指しましょう」

広島ドラゴンフライズは5月18日、松野遥弥と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。

4月16日に23歳の誕生日を迎えた松野は、190センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。桜丘高校、専修大学を経て、「B.LEAGUE DRAFT 2026」にて広島から1巡目全体6位指名を受けた。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」は特別指定選手として鹿児島レブナイズでプレー。レギュラーシーズンは16試合に出場し、1試合平均4.3得点1.5リバウンドを記録した。

松野、岡崎修司ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「みなさまはじめまして、松野遥弥です。広島ドラゴンフライズという素晴らしい組織の一員になれることを、心から嬉しく思います。ドラフト1期生としての誇りと責任を胸に、ルーキーらしく泥臭く、全力でコートを駆け抜けます。『広島に松野がいて良かった』と言っていただけるよう、一戦必勝の精神で戦います。共に頂点を目指しましょう。応援よろしくお願いします！」（松野）

「先日のドラフト会議でクラブ初の指名となった松野遥弥選手を迎え入れることができ、大変嬉しく思います。彼は非常に高い身体能力と、局面を打開できるポテンシャルを持った選手です。現在の実力はもちろん、彼の持つ将来的な伸び代は大きく、我々のクラブが次のステージへ進むための重要なピースになると信じています。松野選手が飛躍し、ブースターの皆様を熱狂させてくれることに期待しています」（岡崎GM）