日本の東映、タイのM Studio、韓国のShowboxの3社共同で、伊藤潤二の漫画『屋根裏の長い髪』を原作としたアジア向けホラー映画の製作が決定した。

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原作『屋根裏の長い髪』は、1988年に『月刊ハロウィン』に掲載された短編で、2000年に映画化、2023年にNetflixで配信された『伊藤潤二「マニアック」』シリーズでアニメ化されている。

本作の製作は、アジア広域におけるプレミアムなジャンル映画を生み出すプロジェクトとしてスタートし、東映のIP開発における専門知識、MStudioの商業的コンテンツ制作能力と劇場ネットワーク、そしてShowboxの資金調達力と国際配給における強みを活かして、国際的に競争力の高い映画製作モデルを構築することを目指す。

監督を務めるのは、Netflix映画『レッド・ライン』や『ハンガー：飽くなき食への道』などを手がけたシッティシリー・モンコンシリー。撮影開始は2027年を予定している。キャスティングや各国でのリリースなどの詳細については、後日明らかになる。

【コメント】●シッティシリー・モンコンシリー（監督）伊藤潤二先生の作品は、日常的な不安がじわじわと恐怖へと変貌していく、非常に独特で不穏な恐怖を描いています。今回の実写化にあたっては、美しさとアイデンティティを巡る心理的な緊張感を掘り下げ、感情的に訴えかけるリアリティと視覚的な強烈さを兼ね備えた映画体験へと昇華させたいと考えています。

●髙田志織（東映株式会社 国際企画戦略部 企画室長）このプロジェクトは、世界的にも唯一無二の魅力を持つ伊藤先生の作品を、真に国境を越えたコラボレーションによって映像化し送り届けることができる大変貴重な機会だと捉えています。私たちは伊藤先生が生み出したこの物語が、タイをはじめとするアジア全域のお客さんの心に響くものであるという確信をもって、M Studioに提案しました。鋭いクリエイティブな直感と深い市場理解を兼ね備えたM Studio、そしてShowboxと共に取り組むことで、ローカルとグローバルの両方の視点からこの実写化にアプローチすることが可能になることを嬉しく思います。私たちは、これからより世界的なスケールでの映画を作り上げていくために、このようなパートナーシップが不可欠であると信じています。

●スラシェッド・アッサワルアンアヌン（M Studio 最高経営責任者（CEO））私たちは「ジャンル映画」、特にホラーが文化の違いを超えて世界中の観客を結びつけることができると信じており、本作はその可能性を示すまたとないプロジェクトです。東映および Showbox とのコラボレーションは、IPの力、そして開発から制作、配給に至るまでの各社の強みを結集させ、タイのローカル市場を超えたスケールにまで押し上げるでしょう。この取り組みが私たちにとって、エキサイティングなプロジェクトになることを期待しています。

●ジュディ・アン（Showbox コンテンツ配給部門長）世界的に認められたIPと、それぞれが独自の強みを持つパートナーシップがこのプロジェクトの魅力です。東映およびM Studioと協力することで、クリエイティブに優れているだけでなく、国際的な観客に向けて戦略的にポジショニングされた作品を作り上げることができます。私たちはこのプロジェクトを、アジアのスタジオが共にグローバルな志を持っていかに緊密に連携できるかを示すことができる、大変有意義な事例だと考えています。

（文＝リアルサウンド編集部）