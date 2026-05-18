１８日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落。中東情勢の先行き不透明感を背景とした原油高により、インフレへの警戒感から長期金利が世界的に上昇していることが影響した。



米国とイランの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた協議が難航するなか、１５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は続伸。同日の米長期金利をはじめ、英国やドイツなどの利回りも上昇したことが円債の売りにつながった。債券先物は前週末比８４銭安の１２７円４０銭で寄り付いたあとは下げ渋ったものの、各国の中央銀行は物価上昇圧力を抑えるため利上げを余儀なくされるとの見方が強まっていることから戻りは限定的。日本政府が２０２６年度の補正予算案の編成を検討しているとの観測も引き続き重荷となっているようだった。なお、きょうは財務省が５年債入札を実施する。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比５３銭安の１２７円７１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．８００％まで上昇し、その後は前週末に比べて０．０９０％高い２．７９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS