平均気温は高いか...東北地方の向こう1か月(5/16～6/15)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （５/１６～６/１５）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため向こう１か月の気温は高く、期間の前半はかなり高くなる見込みです。
・東北日本海側では、前線や湿った空気の影響を受けやすい時期があるため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・天気は数日の周期で変わるでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目５/１６～５/２２＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜２週目５/２３～５/２９＞
東北日本海側では、天気は数日の周期で変わりますが、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目５/３０～６/１２＞
天気は数日の周期で変わるでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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