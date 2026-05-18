きょうの山形県内は各地で気温が上がり、山形と米沢では３３度の予想となるなど真夏日のところもある見込みです。熱中症など体調管理にお気をつけください。

【写真を見る】熱中症に気を付けて！ 山形と米沢で最高気温33度の真夏日予想 県内各地厳しい暑さに注意（山形）

午前１０時ごろの酒田市です。気持ちの良い青空が広がっています。

山形地方気象台によりますと、きょうの県内は暖かい空気が流れ込み高気圧に覆われるため、各地で気温が上がる見込みです。

午前１１時時点の気温は、山形で２６．４度、米沢で２６．２度、 新庄で２３．９度、酒田で２２．７度などすでに気温が上がっています。

■真夏日予想も 熱中症に注意！

きょう日中の最高気温は、山形と米沢で３３度、新庄で３１度、酒田で２５度と、内陸では真夏日の予想です。

また、県内各地で夏日となったきのう正午ごろ、山形市在住の７０代女性が熱中症の疑いで救急搬送されました。女性は屋外で運動中に気分が悪くなり、ふらつきなどが見られたということです。

暑さに体が慣れていない時期です。こまめな水分補給など熱中症対策をお願いします。