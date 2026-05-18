こ、これは…おいしそう！？くつろぐだけで食べ物に見える猫ちゃんの七変化に7.5万いいね
【画像を見る】カレーパンに餃子にエビに…。見れば見るほど食べ物にしか見えなくなる！猫の大変身
カレーパンに餃子、チキンに海老……。
Instagramに投稿された“おいしそうな”猫ちゃんの姿が、大きな話題を呼んでいます。
「全部いただいていいですか？」「テイクアウトで」「食べちゃいたい！」と絶賛のコメントが並んだ料理の正体は、なんと猫ちゃん。
寝そべってくつろぐだけで、まるで本物のメニューのように見えてしまいます。
見るたびに違う食べ物に見えてしまう、猫ちゃんの“おいしい七変化”を紹介します。
■美味しそうに見える！猫の七変化
話題になったのは、きなこ kinako♂あさり asari♀ さん（＠kinaaakoo__）の投稿です。
スコティッシュフォールドのきなこくんがくつろぐ姿を集めた写真なのですが、体を丸めたり、伸びをしたり、気持ちよさそうに眠る何気ない姿が、どれも“おいしそうな食べ物”に見えてしまうと話題になりました。
足を揃えて丸くなった後ろ姿は、まるでカレーパン。
こんがり焼けたような毛色が相まって、香ばしい匂いまで想像してしまいます。
後ろ足を揃えてぐーんと体を反るように伸ばせば、焼きたての餃子。
ふっくらしたお腹の丸みが、餡がたっぷり詰まっているように見えるのも可愛いポイントです。
円形の器にすっぽり収まって眠ると、今度は海老に変身。
器からちょこんとはみ出した片足が、ピーンと伸びた尻尾のようです。
ふんわり丸まった姿が「クロワッサンにもみえる」という声も寄せられました。
ここで海老の番外編として、アメリカンショートヘアの妹猫・あさりちゃんが登場。
きなこちゃんと同じように丸まって眠ると、黒白の毛色がまるでブラックタイガーの模様。
コメント欄でも「まさかのブラックタイガー！」と盛り上がりを見せました。
再びきなこくんに戻ると、クッションの上でお昼寝中。
海老のときのように丸まらず、ふわふわのクッションに体を預けて沈み込む姿が、“肉厚チキン”に例えられています。
確かに、クッションから飛び出した足が、まるでアルミホイルを巻いたチキンのよう。思わず笑ってしまうほどの再現度です。
続いては、気持ちよさそうに目を閉じたきなこくんのアップ。
頬から胸にかけての模様が綺麗な層を作り、本物のバームクーヘンの焼き色のよう。
「綺麗な層ですね」と絶賛のコメントが寄せられました。
箱の中でまったりとくつろぐシーンでは、頭の上に大きな葉っぱが乗っています。
ゆるんで蕩けそうな表情と体に葉っぱが加わると、まるで桜餅のような愛らしさです。
さらに、同じ箱の上でリラックスしている後ろ姿では、耳の先がペタンと倒れて頭が四角く見える瞬間も。
整った形とこんがりした毛色に、食パンといわれて納得する読者が続出しました。
そして最後は、まさかの“フライパン”に大変身。
浅めのお皿にすっぽり収まり、前足だけ伸ばした姿が、フライパンの形に見えてしまいます。
「最後は調理器に昇華した」と笑いを誘いました。
■次の“変身メニュー”は？投稿主さんにお話を伺いました
今回の投稿が7.5万いいねを記録したことについて、投稿主さんは「たくさんの方に食べ物になるきなこを見ていただけて嬉しかったです」と喜びを語ってくれました。
印象に残ったコメントをうかがうと、「もうそれにしか見えない！」「もっと他の食べ物にも挑戦してください！」といった声が寄せられたそうです。
次の“変身メニュー”を期待するファンの存在が伝わってきます。
また、投稿後に変身のバリエーションが増えたか尋ねると、「まだまだ挑戦中です。少し増えました！」とコメントをいただきました。
猫ちゃんたちの“新作メニュー”が今後も登場しそうで、ますます期待が高まります！
■七変化だけじゃない！2匹のほっこりエピソード
最近の猫ちゃんたちの様子について投稿主さんにうかがうと、「きなこが頭に大根の葉を乗せることが得意なのですが、妹分のあさりも最近真似して乗せられるようになりました。先輩の姿を見て学んでます」と教えてくれました。
今回の投稿でも、きなこくんの海老に続いてあさりちゃんがブラックタイガーに変身していましたが、先輩の真似っこから生まれた姿なのかもしれません。
あさりちゃんの“料理メニュー”が並ぶ日も、そう遠くなさそうです。
また、別の投稿では、キャットタワーやテーブルの上で、きなこくんの後を追うあさりちゃん。
きなこくんの様子を見ては、視線で何かを伝えているような、豊かな表情を楽しめます。
別の日には、紙袋や猫用ベッドの中でくつろぐきなこくんを見つけると、「かまって」と言わんばかりに上から踏みふみしている場面も。
仲良しな2匹の日常が垣間見え、思わずほっこりしてしまいます。
■きなこくんとあさりちゃん、次の変身に注目
きなこくんの“おいしい七変化”はもちろん、あさりちゃんと仲良しな日常も含め、2匹の姿は見る人を笑顔にしてしまうような魅力があります。
投稿主さんは「これからも面白動画をあげていくので、ぜひ見てほっこりしてください」と話してくれました。
きなこ kinako♂あさり asari♀ さん（＠kinaaakoo__）のInstagramには、2匹のユニークな変身だけでなく、微笑ましい日常のやり取りもたくさん並んでいます。
次はどんな“新作メニュー”を見せてくれるのか、ますます目が離せません。
文＝川端恵