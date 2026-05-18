今年もご褒美感たっぷり！　ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」が初夏にぴったりだった

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

ゴンチャで5月21日から発売される期間限定新商品「SHINEシャインマスカット」シリーズの試食会にお邪魔してきたのでその様子をレポします。

■シャインマスカット×阿里山ウーロンの爽やかデザートティーが登場

「SHINEシャインマスカット」は、ほどよい酸味とさわやかな味わいのシャインマスカットジュレソースに、華やかな阿里山ウーロンティーを合わせたデザートティーシリーズ。

ラインナップは、ミルクティー、ティーエード、ジェラッティー、スパークリングティーの4種類です。

■ぷるぷる×シャキシャキ食感が楽しい「ミルクティー」

まずは「SHINEシャインマスカット ミルクティー」。一口飲んでみると、シャインマスカットゼリーのぷるぷるとアロエトッピングのシャキシャキと2つの食感が口の中で合わさって、まるで本当に果実を食べているようなごろっとした満足感！ ミルクティーのまろやかさの中に、シャインマスカットの爽やかな甘みが広がって、後味もすっきりしています。

今回特別に見学させていただいた作成工程では、たっぷりのシャインマスカットゼリーとアロエの上から阿里山ウーロンが注がれて完成。見ているだけでも贅沢感たっぷりでした！

■フルーツ感がたまらない！ 爽やかな「ティーエード」

「SHINEシャインマスカット ティーエード」は、シャインマスカットの上品な甘さと、濃厚な甘味を堪能することができるフルーツティー。フルーティーながら甘すぎず、さっぱりとした味わいで、飲みやすいです。暑い日にゴクゴク飲みたくなる爽やかさです◎

■暑い日に飲みたい！ ひんやり「ジェラッティー」

暑い日にぴったりの「SHINEシャインマスカット ジェラッティー」は、シャインマスカットのおいしさがぎゅっと詰まったフローズンティー。

少しずつフローズンが溶けながら、食感の変化を楽しむこともできます。ゴンチャのジェラッティーは最後までおいしく飲みきることができるので、大好きなドリンクです。シャリッとした冷たさと果実感が相性抜群でした。

■初登場！ Lサイズの「スパークリングティー」

そして、今回初登場のシャインマスカットのスパークリングティー。

ゴンチャはタピオカのイメージがありましたが、改めて“お茶がおいしいお店だ……！”と実感するほど、阿里山ウーロンをベースにシャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカットゼリー、アロエがベストマッチ！

暑い日にごくごく飲むのにぴったりなティーでした。

なんとこのスパークリングティーはLサイズでの販売。たっぷり入ったカップを持ち歩きながら、お散歩するのにも良さそうです。

■初夏にぴったりな爽やかシリーズをぜひチェックして

今回の「SHINEシャインマスカット」シリーズは、果実感たっぷりのゼリーやアロエの食感、華やかな阿里山ウーロンティーの香りを楽しめる、初夏にぴったりの限定ドリンクでした。

気分に合わせてミルクティー、フローズン、スパークリングなど選べるのもうれしいポイント◎ みなさんもぜひゴンチャの新作を飲み比べてみてくださいね！

■「SHINEシャインマスカット」商品概要

SHINEシャインマスカット ミルクティー (ICED/M)670円

SHINEシャインマスカット ティーエード (ICED/M)670円

SHINEシャインマスカット ジェラッティー (ICED/M)700円

SHINEシャインマスカット スパークリングティー(ICED/L)760円

シャインマスカットゼリー トッピング 100円

【先行発売】5月14日(木) ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

【モバイルオーダー先行発売日】5月18日(月) 国内ゴンチャ全店

【発売日】5月21日(木) 国内ゴンチャ全店

（えりか）