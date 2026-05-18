セザンヌ「パールグロウハイライト」が、肌なじみアップでリニューアル！　下まぶた用アイライナーの新色も登場

セザンヌ化粧品は7月上旬より、「パールグロウハイライト」をリニューアルし、ウォータープルーフで長時間ラインキープする下まぶた用アイライナー「アンダーアイライナー」から新色を先行発売します。

■ 「セザンヌ パールグロウハイライトN」

全2色（03 オーロラミント、05 ムーンベージュ）／価格：748円

パールグロウハイライトがリニューアル登場。中粒パールと小粒パールをメインにブレンドすることで毛穴の凹凸カバーと、肌の内側からツヤが溢れるような自然な仕上がりが実現しました。

透明感をアップする偏光パール×ミントカラーと、デイリーに使いやすい肌なじみの良いベージュカラーの2色展開です。

◇＜商品特長＞

●ナチュラルなツヤ感

華やかさと、肌になじむ自然な質感を兼ね備えた、理想のツヤ感。小粒×中粒パールをメインにすることで、肌なじみよく自然な華やかさを実現。

●肌になじむ仕上がり

湿式製法を採用し柔らかな粉質×保湿オイル配合で肌にしっとり密着するような仕上がりに。美容保湿成分数は、従来の4種類から8種類にアップ！

（ヒアルロン酸Na・ホホバ種子油・ラベンダー花エキス・ローズマリー葉エキス・カミツレ花エキス・シア脂・スクワラン・セラミドNP）

●頬にフィットするラウンド型ブラシ

先端に向かって毛の広がりを抑えたラウンド型のブラシに変更することで、頬へのフィット感アップ。粉飛びしにくく、狙ったところへ均一にハイライトをのせられます。

●無香料・タール系色素不使用・無鉱物油

◇How To Use

◇ワンポイントテク

◆POINT1

ブラシにハイライトを含ませ、必ずティッシュオフ！

◆POINT2

ブラシの根元をグッと押さえて、ブラシにコシを持たせたら、肌を磨くように往復塗り。

この2つのポイントを押さえれば、ハイライトと肌がまるで一体化したように、きらめく透明感をまとった肌に。

■ 「セザンヌ アンダーアイライナー」

新1色（02 忍ばせブラウン）／価格：660円

描くだけで簡単にくっきり目元が完成する下まぶた用アイライナー「セザンヌ アンダーアイライナー」から新色が登場。新色はほんのり白みを加えた絶妙なミルキーブラウン。こすれに強くにじみにくいため、ラインを長時間キープします。

メイク初心者にはもちろん、フォーマルやカジュアルなどのシーンを選ばず、年齢も問わずに使用しやすい、万能カラーです。

◇＜商品特長＞

●仕込みブラウンカラー

ブラウンにほんのり白みを加えた、ぼかさなくても使いやすいブラウンに調色。下まぶたライン、三角ゾーン、涙袋ラインに描くだけで自然なのに立体感のある目元を演出します。

●ラスティング処方

水・汗・涙に強いウォータープルーフ。こすれ・にじみにくいため、ヨレずにラインを長時間キープ。

●繰り出しタイプで細かい部分もなめらかな描き心地

目頭・涙袋の細かい部分にも描きやすい2mmの細芯タイプ。柔らか芯でデリケートな目元にスルスル描けるのもうれしいポイント。

◇ぼかさず簡単！ 描くだけHow To Use

◎目を大きく見せたい

◎ぼんやり目元で目ヂカラがほしい人に特におすすめ！

（エボル）