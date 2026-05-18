佐久間大介が岩本照との自撮り公開！ウインク＆ダブルピースを決める貴重な舞台裏ショットに「ひかるイケメンすぎ」「この髪型かっこいい」「ニコイチ最高」「いい写真」とファン歓喜

【写真＆動画】佐久間大介＆岩本照の自撮りショット／岩本照の過去カバー／関連企業からの祝福の声

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。5月17日に誕生日を迎えた岩本照を祝福し、注目を集めている。

■佐久間大介、岩本照の誕生日を愛たっぷりに祝福

佐久間は「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!!!!!!!」と投稿し、岩本との2ショットを公開。

写真には、黒シャツ姿でダブルピースし、ウインクを決める岩本と、ピンクヘアの佐久間の姿が収められている。きらびやかな衣装が並ぶライブのバックヤードのような場所で撮影された1枚で、ふたりの距離感からも仲の良さが伝わってくる。

さらに佐久間は「ひかる！！！！誕生日おめでとーーーーー！！！！！抱きしめなきゃ！！！！！！！！」と、愛情たっぷりにつづった。メッセージにひよことチョコレートの絵文字がたっぷり添えられている。

誕生日を全力で祝う佐久間らしい投稿に、ファンからは「ひかるイケメンすぎ」「この髪型かっこいい」「顔が好きすぎる」「ニコイチ最高」「いい写真」「仲良しでほっこり」といった声が寄せられている。

■岩本照の過去カバーが一挙公開

また、Fujisan.co.jpの公式Xでは、岩本が過去に表紙を飾った雑誌のカバーをまとめて公開。関連企業からも続々と祝福の声が寄せられている。

Snow Man

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