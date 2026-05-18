NEWS新曲「KMK」配信スタート！今夜の『CDTV ライブ！ライブ！』でフルサイズTV初披露

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NEWSの新曲「KMK」が本日配信スタート。

小山、増田、加藤のイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークも公開された。

■サウンドテーマは“ハイパーポップ”！アートワークも公開

“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。

歌詞にはNEWS が歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、ひとつの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。

本楽曲は、NEWSが5月17日に4年連続出演を果たした野外ロックフェス『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』にてサプライズ披露され、その模様がNEWS公式YouTube チャンネルでいち早く公開中。

そして本日19時放送のTBS 系『CDTV ライブ！ライブ！』にてフルサイズTV初披露、さらに21時15分には同YouTube チャンネルにてMVもフル公開！ 3人だけの特別な空間で繰り広げられる、エネルギッシュなパフォーマンスに注目だ。

2028年に迎える結成25周年に向けて、「NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS」と題した“新三部作”プロジェクト始動も発表されたNEWS。公式Xでは、プロジェクトのスペシャルティザーが公開中だ。

新三部作のEpisode1 として、アルバム『KMK』のリリースが予定され、8月1日からは北海道公演を皮切りに全国8都市19公演のツアー『NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK』も開催される。

小山、増田、加藤。NEWSの3人が作り出す、あらたな物語の幕開けとなる「KMK」を配信で堪能しよう。

(C)ELOV-Label

■【動画】『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』にて披露した「KMK」LIVE映像

■【動画】NEWS「KMK」MV ※5月18日21時15分YouTube プレミア公開

■リリース情報

2026.05.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「KMK」

https://NEWS-ELOV.lnk.to/KMK

■関連リンク

NEWS OFFICIAL SITE

https://www.elov-label.jp/s/el/artist/J0005?arti=J0005