よく晴れ真夏並みの暑さのところも、こまめに水分補給を【これからの天気(5月18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆18日(月)これからの天気
高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。カラッとした空気に包まれて、洗濯物もよく乾きそうです。
降水確率は、夜にかけて各地とも0%となっています。今日も天気のくずれはないでしょう。
◆18日(月)の予想最高気温
最高気温は、25～32℃の予想です。
阿賀町・長岡市・湯沢町では30℃を超えて、今年初の真夏日となりそうです。
昨日より6℃前後も高く、7月から真夏並みの暑さとなるでしょう。
熱中症にならないように、エアコンを適切に使いこまめに水分と休憩を取ってください。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆18日(月)これからの天気
高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。カラッとした空気に包まれて、洗濯物もよく乾きそうです。
降水確率は、夜にかけて各地とも0%となっています。今日も天気のくずれはないでしょう。
◆18日(月)の予想最高気温
最高気温は、25～32℃の予想です。
阿賀町・長岡市・湯沢町では30℃を超えて、今年初の真夏日となりそうです。
昨日より6℃前後も高く、7月から真夏並みの暑さとなるでしょう。
熱中症にならないように、エアコンを適切に使いこまめに水分と休憩を取ってください。