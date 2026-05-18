これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆18日(月)これからの天気

高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。カラッとした空気に包まれて、洗濯物もよく乾きそうです。



降水確率は、夜にかけて各地とも0%となっています。今日も天気のくずれはないでしょう。



◆18日(月)の予想最高気温

最高気温は、25～32℃の予想です。

阿賀町・長岡市・湯沢町では30℃を超えて、今年初の真夏日となりそうです。

昨日より6℃前後も高く、7月から真夏並みの暑さとなるでしょう。



熱中症にならないように、エアコンを適切に使いこまめに水分と休憩を取ってください。