日経225先物：18日正午＝520円安、6万800円
18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万800円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万843.09円に対しては43.09円安。出来高は2万6967枚となっている。
TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比24.5ポイント安、現物終値比6.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60800 -520 26967
日経225mini 60795 -525 456711
TOPIX先物 3828 -24.5 39195
JPX日経400先物 34705 -330 2742
グロース指数先物 776 -6 2368
東証REIT指数先物 1802 -25 403
株探ニュース
TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比24.5ポイント安、現物終値比6.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60800 -520 26967
日経225mini 60795 -525 456711
TOPIX先物 3828 -24.5 39195
JPX日経400先物 34705 -330 2742
グロース指数先物 776 -6 2368
東証REIT指数先物 1802 -25 403
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