　18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万800円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万843.09円に対しては43.09円安。出来高は2万6967枚となっている。

　TOPIX先物期近は3828ポイントと前日比24.5ポイント安、現物終値比6.1ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60800　　　　　-520　　　 26967
日経225mini 　　　　　　 60795　　　　　-525　　　456711
TOPIX先物 　　　　　　　　3828　　　　 -24.5　　　 39195
JPX日経400先物　　　　　 34705　　　　　-330　　　　2742
グロース指数先物　　　　　 776　　　　　　-6　　　　2368
東証REIT指数先物　　　　　1802　　　　　 -25　　　　 403

株探ニュース