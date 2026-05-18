『ガンダムSEED』新作アニメとは？特報映像解禁 福田己津央「前半のコンテはもう10年以上前に描いたもの」
アニメ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』が劇場公開されることが決定した。あわせて特報映像が解禁となり、福田己津央監督は自身のXを更新し、裏話を語った。
【動画】ラストの機体は！？公開された『ガンダムSEED』新作アニメ特報映像
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、『SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏により執筆されたシナリオで描かれる。
福田監督はXで「OVA企画として、SEEDFREEDOM以前からあるものだったのですが、劇場公開という形で発表することが決まりました。前半のコンテはもう10年以上前に描いたものでしたが、色々な意味で2年前よりブラッシュアップしております。皆様からのたくさんの反応があって、とてもありがたいです。公開をお楽しみに！」と伝えた。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
04年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の続編となり、戦いが続く世界でキラやアスラン、シンたちの新たなストーリーが展開。興収50億円を突破する大ヒットとなり、映画『ガンダム』シリーズとして最高興収を記録した。
【動画】ラストの機体は！？公開された『ガンダムSEED』新作アニメ特報映像
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ZERO』は、2024年1月26日より公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の前日譚となっており、『SEED FREEDOM』企画中にシリーズ構成・両澤千晶氏と森田繁氏により執筆されたシナリオで描かれる。
『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入って初めて制作されたテレビシリーズのガンダム作品。物語は遺伝子調整がおこなわれた人類（コーディネイター）とこれまでの人類（ナチュラル）が、軍事組織ザフトと地球連合軍にわかれ戦いを繰り広げる。この戦争を通じ、コーディネイターである主人公のキラ・ヤマトの苦悩と成長が描かれている。
これまでのファン層に加え多くの女性層を獲得し、最高視聴率8.0%を獲得。さらに小学生を中心に第二次ガンプラブームを巻き起こし、“新世代のガンダムシリーズ”として一世を風靡した。
04年10月から続編となるテレビシリーズ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』も放送され、前作を上回る最高視聴率8.2％を獲得。シリーズ累計のパッケージ販売数は驚異の400万本を超え、音楽、イベントなどテレビアニメシリーズの枠を超えて、日本中を席巻した人気作品となっている。
2024年に公開された映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』の続編となり、戦いが続く世界でキラやアスラン、シンたちの新たなストーリーが展開。興収50億円を突破する大ヒットとなり、映画『ガンダム』シリーズとして最高興収を記録した。
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