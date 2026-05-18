天才ピアニスト、結成10周年でビッグサプライズ ますみの小学生時代の同級生登場→元モー娘。だった
お笑いコンビ・天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）が結成10周年を迎え、5月10日〜17日の1週間、『10周年企画 !!天才ピアニストWEEK!!かなり最高。〜 日頃の感謝を込めて、1週間さまざまな企画を実施します〜』を開催した。
【写真多数】天才ピアニストの10周年ライブ大盛況 ビューティー＆キュートなコンビビジュアルも
大阪・なんばグランド花月、よしもと漫才劇場、よしもと道頓堀シアターなど複数の会場で感謝イベントを展開し、今回限りのコラボレーション企画も実現。締めくくりとなった17日は、『天才ピアニストフェス DAIKOUFUN!!!』と題して、よしもと漫才劇場を10時間ジャックし、朝から6公演を連発した。
中でも、1公演目の『天才ピアニストpresents どうにも止まらない!!!!〜配信無しの世界線』では、シークレットゲストとして、ますみの小学生時代の同級生で、元モーニング娘。の加護亜依が登場するビッグサプライズ。加護は、天才ピアニストとともに「ハッピーサマーウェディング」を歌唱したほか、コーナーにも参加した。
5公演目の『天才ピアニストトークライブ「おしゃべり名人っ!!」』には、“大阪兄さんSP”としてスマイル（瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか）、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）、アキナ・山名文和がゲスト出演。
このほか、女性芸人だけによる大喜利ライブ『天才ピアニストのすっぴん眼鏡〜10周年ジャック最中に大暴れ〜』や、ニッポンの社長から受け継いだ恒例企画『天才ピアニストのスーパーライブ（確定）』や、藤崎マーケット、ビスケットブラザーズ、豪快キャプテン、ジョックロックをゲストに、互いのネタを交換して披露する『交換成立かまいません？〜お互いのネタを交換します〜』など、多彩な企画でファンを楽しませた。
ラストとなる6公演目は、毎月開催している単独ライブの特別版『天才ピアニスト単独ライブ「おしゃれ しゃれしゃれ【特別号】」』。事前にSNSで実施していたファン投票をもとに、「もう一度見たい好きなネタ」トップ10をランキング形式で発表した。
ネタの幕間には、ますみと竹内が、それぞれのネタへの思い入れや誕生秘話を語るトークVTRも上映。「大小さまざまな賞を受賞したネタ」や「単独ライブで一度しか披露していないにもかかわらずランクインしたレアコント」、さらには「歴史に刻みたいレベルの良ネタ」「芸人が褒めてくれるネタ」など、それぞれ思い出が尽きない珠玉のネタが続々登場した。さらに、「このネタをやるようになってから単独ライブが満席になった」というターニングポイントとなったコントもランクイン。ファンにとっても、天才ピアニストの2人にとっても思い入れの深いトップ10となった。さらに、漫才パートでは新衣装のお披露目もあり、ファンにはたまらない締めくくりとなった。
濃密で特別な1週間を駆け抜け、ファンとの絆を再確認した天才ピアニスト。ますみは「看護師をしていたのも10年だったんですけど、芸人になって、ついにその期間を超えました」としみじみ。芸歴は11年目に突入となり「芸人人生のほうが長くなった」「いよいよ“芸人一本”で覚悟を決めたい」と改めて決意。
今後の目標について、竹内は「まだまだ賞レースに出られる年数なので、挑んでいきたい」ときっぱり。さらに、「今回すごく思ったんですけど、もっと盛り上げたい」と語り、「全体的に盛り上げたいです。日本に活気を与えるというか。お笑いって、それができる業界やと思うので、できるだけ盛り上げていきたい」と力を込めた。
『天才ピアニストフェス DAIKOUFUN!!!』各公演の模様は、FANYオンラインチケットで見逃し配信を実施。
＜配信チケット情報＞
天才ピアニストのすっぴん眼鏡〜 10周年ジャック最中に大暴れ〜
出演：天才ピアニスト
ゲスト：オーサカクレオパトラ りえちゃん、爛々 萌々、ヨネダ 2000、はる かぜとともに やすお、やました、はるかぜに告ぐ、もういっちょ！とん平
配信：1500円
天才ピアニストのスーパーライブ（確定）
出演：天才ピアニスト、侍スライス、丸亀じゃんご、ゴエモン、ぎょうぶ、三遊間、オニイチャン、釈迦虎
ゲスト：ニッポンの社長、ヨネダ2000
配信：1500円
内容：ニッポンの社長から受け継いだ、毎月開催の伝統のライブ
交換成立かまいません？〜お互いのネタを交換します〜
出演：天才ピアニスト
ゲスト：藤崎マーケット、ビスケットブラザーズ、豪快キャプテン、ジョックロック
配信：1500円
内容：天才ピアニストとゲストがネタを交換・カバーし合うライブ
天才ピアニストトークライブ「おしゃべり名人っ!!」
出演：天才ピアニスト
ゲスト：スマイル、藤崎マーケット
配信：1500円
内容：ゲストをお呼びするトークライブ。今回のゲストは大阪兄さんSP
天才ピアニスト単独ライブ「おしゃれ しゃれしゃれ【特別号】 」
出演：天才ピアニスト
配信：1500円
内容：毎月行っている単独ライブの特別版！ゲストなしで天才ピアニストづくしの1時間！
【写真多数】天才ピアニストの10周年ライブ大盛況 ビューティー＆キュートなコンビビジュアルも
大阪・なんばグランド花月、よしもと漫才劇場、よしもと道頓堀シアターなど複数の会場で感謝イベントを展開し、今回限りのコラボレーション企画も実現。締めくくりとなった17日は、『天才ピアニストフェス DAIKOUFUN!!!』と題して、よしもと漫才劇場を10時間ジャックし、朝から6公演を連発した。
5公演目の『天才ピアニストトークライブ「おしゃべり名人っ!!」』には、“大阪兄さんSP”としてスマイル（瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか）、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）、アキナ・山名文和がゲスト出演。
このほか、女性芸人だけによる大喜利ライブ『天才ピアニストのすっぴん眼鏡〜10周年ジャック最中に大暴れ〜』や、ニッポンの社長から受け継いだ恒例企画『天才ピアニストのスーパーライブ（確定）』や、藤崎マーケット、ビスケットブラザーズ、豪快キャプテン、ジョックロックをゲストに、互いのネタを交換して披露する『交換成立かまいません？〜お互いのネタを交換します〜』など、多彩な企画でファンを楽しませた。
ラストとなる6公演目は、毎月開催している単独ライブの特別版『天才ピアニスト単独ライブ「おしゃれ しゃれしゃれ【特別号】」』。事前にSNSで実施していたファン投票をもとに、「もう一度見たい好きなネタ」トップ10をランキング形式で発表した。
ネタの幕間には、ますみと竹内が、それぞれのネタへの思い入れや誕生秘話を語るトークVTRも上映。「大小さまざまな賞を受賞したネタ」や「単独ライブで一度しか披露していないにもかかわらずランクインしたレアコント」、さらには「歴史に刻みたいレベルの良ネタ」「芸人が褒めてくれるネタ」など、それぞれ思い出が尽きない珠玉のネタが続々登場した。さらに、「このネタをやるようになってから単独ライブが満席になった」というターニングポイントとなったコントもランクイン。ファンにとっても、天才ピアニストの2人にとっても思い入れの深いトップ10となった。さらに、漫才パートでは新衣装のお披露目もあり、ファンにはたまらない締めくくりとなった。
濃密で特別な1週間を駆け抜け、ファンとの絆を再確認した天才ピアニスト。ますみは「看護師をしていたのも10年だったんですけど、芸人になって、ついにその期間を超えました」としみじみ。芸歴は11年目に突入となり「芸人人生のほうが長くなった」「いよいよ“芸人一本”で覚悟を決めたい」と改めて決意。
今後の目標について、竹内は「まだまだ賞レースに出られる年数なので、挑んでいきたい」ときっぱり。さらに、「今回すごく思ったんですけど、もっと盛り上げたい」と語り、「全体的に盛り上げたいです。日本に活気を与えるというか。お笑いって、それができる業界やと思うので、できるだけ盛り上げていきたい」と力を込めた。
『天才ピアニストフェス DAIKOUFUN!!!』各公演の模様は、FANYオンラインチケットで見逃し配信を実施。
＜配信チケット情報＞
天才ピアニストのすっぴん眼鏡〜 10周年ジャック最中に大暴れ〜
出演：天才ピアニスト
ゲスト：オーサカクレオパトラ りえちゃん、爛々 萌々、ヨネダ 2000、はる かぜとともに やすお、やました、はるかぜに告ぐ、もういっちょ！とん平
配信：1500円
天才ピアニストのスーパーライブ（確定）
出演：天才ピアニスト、侍スライス、丸亀じゃんご、ゴエモン、ぎょうぶ、三遊間、オニイチャン、釈迦虎
ゲスト：ニッポンの社長、ヨネダ2000
配信：1500円
内容：ニッポンの社長から受け継いだ、毎月開催の伝統のライブ
交換成立かまいません？〜お互いのネタを交換します〜
出演：天才ピアニスト
ゲスト：藤崎マーケット、ビスケットブラザーズ、豪快キャプテン、ジョックロック
配信：1500円
内容：天才ピアニストとゲストがネタを交換・カバーし合うライブ
天才ピアニストトークライブ「おしゃべり名人っ!!」
出演：天才ピアニスト
ゲスト：スマイル、藤崎マーケット
配信：1500円
内容：ゲストをお呼びするトークライブ。今回のゲストは大阪兄さんSP
天才ピアニスト単独ライブ「おしゃれ しゃれしゃれ【特別号】 」
出演：天才ピアニスト
配信：1500円
内容：毎月行っている単独ライブの特別版！ゲストなしで天才ピアニストづくしの1時間！