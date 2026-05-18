第1子誕生の久慈暁子、出産直前まで観客席で夫・渡邊雄太を応援していた「今では最高の思い出です 笑」 “ふっくらおなか”姿の夫婦ショット披露
4月に第1子出産を報告したフリーアナウンサーの久慈暁子（31）が17日、自身のインスタグラムを更新。出産直前まで夫でバスケットボール選手の渡邊雄太（現：千葉ジェッツ所属／31）を会場で応援していたことを明かし、“ふっくらおなか”での夫婦ショットや観客席で応援する姿などを披露した。
【写真】出産前の“ふっくらおなか”姿で試合会場での夫婦ショットを披露した久慈暁子
久慈は「2025-2026 シーズン お疲れさまでした」「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました。出産の直前まで会場に足を運んで応援していたのも今では最高の思い出です 笑 #chibajets」とつづり、試合会場での写真のほか、わが子と千葉ジェッツの公式マスコット・ジャンボくんのぬいぐるみを並べた写真も披露した。
この投稿にファンからは「久慈ちゃんとてもステキ〜 おめでとう〜」「シーズンオフは3人でゆっくり過ごしてくださいね♪」「妊婦さんなのにスゴイし愛情と母性があってすごい」「胎教していたのですね」「可愛くて素敵なお母さんで、子どもさんもきっと幸せいっぱいですね」「ジャンボくんとのお写真、サイズ感が分かりやすくて笑」などのコメントが寄せられている。
【写真】出産前の“ふっくらおなか”姿で試合会場での夫婦ショットを披露した久慈暁子
久慈は「2025-2026 シーズン お疲れさまでした」「妊娠から出産まで、忘れられない特別なシーズンになりました。出産の直前まで会場に足を運んで応援していたのも今では最高の思い出です 笑 #chibajets」とつづり、試合会場での写真のほか、わが子と千葉ジェッツの公式マスコット・ジャンボくんのぬいぐるみを並べた写真も披露した。
この投稿にファンからは「久慈ちゃんとてもステキ〜 おめでとう〜」「シーズンオフは3人でゆっくり過ごしてくださいね♪」「妊婦さんなのにスゴイし愛情と母性があってすごい」「胎教していたのですね」「可愛くて素敵なお母さんで、子どもさんもきっと幸せいっぱいですね」「ジャンボくんとのお写真、サイズ感が分かりやすくて笑」などのコメントが寄せられている。