アミューズ発のボーイズグループ・The Right Light、1stアルバム＆初ライブツアーが決定
アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、7月15日に1stアルバム『One Step』をリリースすることが決定した。あわせて、大阪・東京でのリリースイベント開催と、全国7ヶ所を巡るグループ初のライブツアー『1st LIVE TOUR「One Step」』の開催も発表された。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
The Right Lightは、平均年齢16.8歳の6人組ボーイズグループで、昨年11月にデジタル配信シングル「YES」でデビュー。“それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい”“誰もが光輝く日々を生きる権利がある”という意味が込められたグループだ。
今作『One Step』には、北海道出身のロックバンド・Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞、作曲を担当したデビュー曲「YES」や、2nd配信シングル「ライツオン！」、5月22日に配信される最新曲「Crush On You」など全9曲を収録。“One Step（一歩・前進）”というタイトルのとおり、未来や夢へ向かって進むThe Right Lightの“最初の一歩”を表現した作品となっている。
また、6月20日には大阪（タワーレコード梅田、HMV&BOOKS NAMBA）、21日には東京（HMV&BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店）で初のリリースイベントを開催。ミニライブに加え、メンバー全員によるサイン会やハイタッチ会も実施される。初のライブツアー『1st LIVE TOUR「One Step」』では、7月29日の神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知の全国7ヶ所を巡る。
The Right Lightは、メキシカンファストフード「TacoBell」とのコラボでも話題に。2月から4月にかけて実施した1日店長イベントでは、店前に長蛇の列ができるほどの反響を呼び、同イベントに関するSNS投稿の総再生回数は250万回を突破した。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
The Right Lightは、平均年齢16.8歳の6人組ボーイズグループで、昨年11月にデジタル配信シングル「YES」でデビュー。“それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい”“誰もが光輝く日々を生きる権利がある”という意味が込められたグループだ。
また、6月20日には大阪（タワーレコード梅田、HMV&BOOKS NAMBA）、21日には東京（HMV&BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋谷店）で初のリリースイベントを開催。ミニライブに加え、メンバー全員によるサイン会やハイタッチ会も実施される。初のライブツアー『1st LIVE TOUR「One Step」』では、7月29日の神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知の全国7ヶ所を巡る。
The Right Lightは、メキシカンファストフード「TacoBell」とのコラボでも話題に。2月から4月にかけて実施した1日店長イベントでは、店前に長蛇の列ができるほどの反響を呼び、同イベントに関するSNS投稿の総再生回数は250万回を突破した。