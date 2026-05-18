乃木坂46・林瑠奈、舞台初挑戦「心が躍ります」 ミュージカル『民王』豪華キャスト解禁【コメント全文】
9・10月シアタークリエで上演されるミュージカル『民王』のメインキャストが18日、解禁となった。
【画像】どうなるのか気になる…ミュージカル『民王』ビジュアル
本作は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年にKADOKAWAより角川文庫版が刊行され、人気を博した。また2015年にはテレビ朝日系にて初のドラマ化がなされ、さらに2024年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして「民王R」が放送された。
世代幅広く、圧倒的な支持を受ける「池井戸潤小説」が、この度はじめて舞台化。記念すべき第一作目となるこのミュージカルでは、ある日突然、現職総理大臣である父親と入れ替わってしまう大学生、武藤翔役を有澤樟太郎、翔の父・武藤泰山役を別所哲也が務める。
さらに、本作のメインキャストが明らかに。政治家志望の優等生・村野エリカ役を豊原江理佳、翔の同級生で起業家でもある南真衣役は今回が初舞台となる乃木坂46・林瑠奈が担当。泰山の優秀な秘書・貝原茂平役を山崎大輝、公安の刑事・新田理役には上川一哉、泰山のライバルである政治家・蔵本志郎役には福田転球、泰山の妻で翔の母である武藤綾役を一路真輝、泰山が属する民政党の大物議員・城山和彦役を竹中直人が務める。
豪華クリエイティブ陣も集結。脚本はツバキミチオ、楽曲をてがけるのはピアニストで作曲家の角野隼斗。演出は永井誠が担当する。
【豊原江理佳コメント】
初めて『民王』を拝見したのはドラマでした。とても引き込まれてそのあと原作も…。まさか『民王』の世界に入ることができるなんて！どんな稽古になるのか、どんな作品に仕上がるのか、今からとても楽しみです！池井戸さん初めてのミュージカルということで、どんな化学反応が起こるのか、楽しみながら取り組みたいと思います！
【林瑠奈コメント】
放送当時、母と毎週観ていた「民王」のミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります。世知辛い世の中、日々の疲れや憂鬱から荷を下ろして、この瞬間だけは全力で笑っていただけるように、私も真っ直ぐに、誠心誠意取り組ませていただきます。是非劇場でお待ちしています！
【山崎大輝コメント】
「民王」がミュージカルになる。この文字だけで沢山の想像ができてしまうほど可能性に溢れてる作品に貝原として参加できること嬉しく思います。今からどうこの作品に関わっていこうかと考えておりますが、時に支え、時に小馬鹿にしながら楽しい作品にできたらと思っています。劇場でお待ちしております。
【上川一哉コメント】
ミュージカル『民王』に出演させていただけることを心から嬉しく思います。以前から大好きだった池井戸潤さんの作品世界に飛び込めることに、今から胸が高鳴っています。カンパニーの皆さんと共に、熱量どんどん上げていきながら新たな『民王』を届けられるよう全力で挑みます。
【福田転球コメント】
多くの方に愛されている作品を舞台化する難しさはあると思いますが、イメージにとらわれすぎず視野を広げ、失敗を恐れずに挑戦し、痛快に笑えるエンターテインメントな舞台になればよいなあと考えます。大真面目に滑稽に役を楽しみながら、カンパニーの皆さんと楽しく、舞台でしか味わえない「生」を構築し、お客様にお届けできるように精進します！
【一路真輝コメント】
あの「民王」が舞台に！え、ミュージカル?!楽しみ過ぎる！豪華なスタッフとキャストの皆様と共に、今まで観たことの無い日本オリジナルミュージカルを創る現場を近くで目撃出来る事を今から楽しみにしています！ファーストレディだけど、肝っ玉母さんのように息子を溺愛してる母を思いっきり演じたいです！
【竹中直人コメント】
えっ？！あの【民王】がミュージカルに？！脚本はなんと！あの、あの、あのお方が書き下ろすのかっつ？！主演はおれのマブダチ、有澤樟太郎！？それにこのおれも出演だとっ？！シアタークリエを舞台に、歌って踊るのか？！誰が？！おれがっ？！おれがよ〜！君がよ〜！ようし！トラック野郎の気分でぶちかましてやるかっつ！！ル〜ラララララ〜ルンルンラララ〜
【画像】どうなるのか気になる…ミュージカル『民王』ビジュアル
本作は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、2010年に単行本、2013年に文藝春秋より文春文庫版、2019年にKADOKAWAより角川文庫版が刊行され、人気を博した。また2015年にはテレビ朝日系にて初のドラマ化がなされ、さらに2024年にはテレビドラマオリジナルストーリーとして「民王R」が放送された。
さらに、本作のメインキャストが明らかに。政治家志望の優等生・村野エリカ役を豊原江理佳、翔の同級生で起業家でもある南真衣役は今回が初舞台となる乃木坂46・林瑠奈が担当。泰山の優秀な秘書・貝原茂平役を山崎大輝、公安の刑事・新田理役には上川一哉、泰山のライバルである政治家・蔵本志郎役には福田転球、泰山の妻で翔の母である武藤綾役を一路真輝、泰山が属する民政党の大物議員・城山和彦役を竹中直人が務める。
豪華クリエイティブ陣も集結。脚本はツバキミチオ、楽曲をてがけるのはピアニストで作曲家の角野隼斗。演出は永井誠が担当する。
【豊原江理佳コメント】
初めて『民王』を拝見したのはドラマでした。とても引き込まれてそのあと原作も…。まさか『民王』の世界に入ることができるなんて！どんな稽古になるのか、どんな作品に仕上がるのか、今からとても楽しみです！池井戸さん初めてのミュージカルということで、どんな化学反応が起こるのか、楽しみながら取り組みたいと思います！
【林瑠奈コメント】
放送当時、母と毎週観ていた「民王」のミュージカル化、作品をお届けする立場としてご縁をいただけたこと、あまりにも嬉しく、心が躍ります。世知辛い世の中、日々の疲れや憂鬱から荷を下ろして、この瞬間だけは全力で笑っていただけるように、私も真っ直ぐに、誠心誠意取り組ませていただきます。是非劇場でお待ちしています！
【山崎大輝コメント】
「民王」がミュージカルになる。この文字だけで沢山の想像ができてしまうほど可能性に溢れてる作品に貝原として参加できること嬉しく思います。今からどうこの作品に関わっていこうかと考えておりますが、時に支え、時に小馬鹿にしながら楽しい作品にできたらと思っています。劇場でお待ちしております。
【上川一哉コメント】
ミュージカル『民王』に出演させていただけることを心から嬉しく思います。以前から大好きだった池井戸潤さんの作品世界に飛び込めることに、今から胸が高鳴っています。カンパニーの皆さんと共に、熱量どんどん上げていきながら新たな『民王』を届けられるよう全力で挑みます。
【福田転球コメント】
多くの方に愛されている作品を舞台化する難しさはあると思いますが、イメージにとらわれすぎず視野を広げ、失敗を恐れずに挑戦し、痛快に笑えるエンターテインメントな舞台になればよいなあと考えます。大真面目に滑稽に役を楽しみながら、カンパニーの皆さんと楽しく、舞台でしか味わえない「生」を構築し、お客様にお届けできるように精進します！
【一路真輝コメント】
あの「民王」が舞台に！え、ミュージカル?!楽しみ過ぎる！豪華なスタッフとキャストの皆様と共に、今まで観たことの無い日本オリジナルミュージカルを創る現場を近くで目撃出来る事を今から楽しみにしています！ファーストレディだけど、肝っ玉母さんのように息子を溺愛してる母を思いっきり演じたいです！
【竹中直人コメント】
えっ？！あの【民王】がミュージカルに？！脚本はなんと！あの、あの、あのお方が書き下ろすのかっつ？！主演はおれのマブダチ、有澤樟太郎！？それにこのおれも出演だとっ？！シアタークリエを舞台に、歌って踊るのか？！誰が？！おれがっ？！おれがよ〜！君がよ〜！ようし！トラック野郎の気分でぶちかましてやるかっつ！！ル〜ラララララ〜ルンルンラララ〜