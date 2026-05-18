NEWS、新曲「KMK」配信開始＆アートワーク公開 結成25周年に向けた“新三部作”プロジェクトも始動
3人組グループ・NEWSの新曲「KMK」がきょう18日から配信スタートした。メンバー・小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキのイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが印象的な赤で刻まれたアートワークも公開された。
【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久
“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。歌詞にはNEWS が歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、一つの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。
同楽曲は、NEWSが昨日17日に4年連続出演を果たした野外ロックフェス『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』にてサプライズ披露され、その模様がNEWS公式YouTube チャンネルでいち早く公開中。
きょう午後7時から放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』にてフルサイズTV初披露、さらに午後9時15分には同YouTube チャンネルにてミュージックビデオもフル公開される。3人だけの特別な空間で繰り広げられる、エネルギッシュなパフォーマンスに注目だ。
2028年に迎える結成25周年に向けて、『NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS』と題した“新三部作”プロジェクト始動も発表されたNEWS。公式Xでは、プロジェクトのスペシャルティザーが公開中だ。
新三部作のEpisode1として、アルバム『KMK』のリリースが予定され、8月1日からは北海道公演を皮切りに全国8都市19公演のツアー『NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK』も開催される。小山、増田、加藤。「KMK」はNEWSの3人が作り出す、新たな物語の幕開けの一曲として刻まれる。
【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久
“ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。歌詞にはNEWS が歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、一つの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。
きょう午後7時から放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』にてフルサイズTV初披露、さらに午後9時15分には同YouTube チャンネルにてミュージックビデオもフル公開される。3人だけの特別な空間で繰り広げられる、エネルギッシュなパフォーマンスに注目だ。
2028年に迎える結成25周年に向けて、『NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS』と題した“新三部作”プロジェクト始動も発表されたNEWS。公式Xでは、プロジェクトのスペシャルティザーが公開中だ。
新三部作のEpisode1として、アルバム『KMK』のリリースが予定され、8月1日からは北海道公演を皮切りに全国8都市19公演のツアー『NEWS LIVE TOUR 2026 /// KMK』も開催される。小山、増田、加藤。「KMK」はNEWSの3人が作り出す、新たな物語の幕開けの一曲として刻まれる。