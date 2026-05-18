アメリカでドローンなど軍事装備品を展示する世界最大級の見本市が開かれました。今年はAIを搭載した装備が注目されています。

記者

「AIを搭載したロボットがすでに戦場で歩いているということです」

中西部ミシガン州デトロイトで開かれた世界最大級の軍事装備品の見本市。

会場には▼人の代わりに戦地を偵察できる自律歩行型ロボットや、▼熱で人やドローンなどを検知するカメラなど、現在も続いている紛争ですでに使われているものや使用を想定したものが展示されました。

元アメリカ陸軍という主催者は、これらの装備に導入され始めているAIが今後、戦場で「最も重要な要素になる」といいます。

MDEX会長 ミスティー・マーティンさん

「防衛分野でAIこそが最も重要で決定的な要素として、存在感を際立たせていくことになる」

一方で懸念の声も。

訪れた人

「AIの導き出した結果を検証することなく、そのまま意思決定を下してしまうのではと恐れています」

AIの本格的な導入によって、今後、戦争の形が大きく変わるとの指摘も出ています。