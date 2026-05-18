『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第5回より（オリコン独占カット）（C）日本テレビ

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　6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜　後2：30〜※全8回）の第5回が、きょう16日に放送される。

【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR

　2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。

　同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。

　第5回の放送では、トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストには俳優の野村康太を迎える。まずは、野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦。メンバーのお茶目な姿からさらりとこなす懸垂姿まで堪能できる。

　そして、野村が得意だというカーレーシングゲームにもチャレンジ。メンバーの白熱レースを余すことなく届ける。

　別日に行ったインタビューの際にも、メンバーは「また一緒にゲームしたいです」と口々にコメント。RIWOOも「新しい友達を作るのは難しいことですが、このように友達を作る機会をいただけてうれしかったです！」と声を弾ませていた。