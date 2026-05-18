BOYNEXTDOOR、野村康太と“トモダチ”に 白熱レースで仲を深める「また一緒にゲームしたい」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）の第5回が、きょう16日に放送される。
【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第5回の放送では、トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストには俳優の野村康太を迎える。まずは、野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦。メンバーのお茶目な姿からさらりとこなす懸垂姿まで堪能できる。
そして、野村が得意だというカーレーシングゲームにもチャレンジ。メンバーの白熱レースを余すことなく届ける。
別日に行ったインタビューの際にも、メンバーは「また一緒にゲームしたいです」と口々にコメント。RIWOOも「新しい友達を作るのは難しいことですが、このように友達を作る機会をいただけてうれしかったです！」と声を弾ませていた。
【番組カット】大白熱！野村康太×BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第5回の放送では、トモダチベースの“隣人”東京ホテイソン・たけるが進行役を務め、ゲストには俳優の野村康太を迎える。まずは、野村が大好きだという筋トレを使った「懸垂クイズ」に挑戦。メンバーのお茶目な姿からさらりとこなす懸垂姿まで堪能できる。
そして、野村が得意だというカーレーシングゲームにもチャレンジ。メンバーの白熱レースを余すことなく届ける。
別日に行ったインタビューの際にも、メンバーは「また一緒にゲームしたいです」と口々にコメント。RIWOOも「新しい友達を作るのは難しいことですが、このように友達を作る機会をいただけてうれしかったです！」と声を弾ませていた。