【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いファルス通信は１７日、米国との戦闘終結に向けた交渉に関し、イランが米国から５項目の条件を示されたと伝えた。

濃縮ウラン４００キロの米国移送や、核施設を１か所に限定することが盛り込まれているという。イランの要求との隔たりは多く、戦闘再開の現実味も強まっている。

水面下の交渉では、米国側が４月の戦闘停止合意後、イランに戦闘終結の条件を提示。イラン側が今月、この条件に回答していた。今回の報道が事実ならば、米国側が改めて譲れない条件を５項目として示した形となる。

報道によると、５項目には、濃縮ウランと核施設の扱いのほか、▽賠償金支払いの拒否▽対イラン制裁による凍結資産の解除を拒否▽全ての戦線での停戦――を盛り込んだ。ファルス通信は、米国は５項目を通して「戦争で果たせなかった目標を達成しようとしている」と批判した。米国側は、５項目の事実を明らかにしていない。

一方、米主要ニュースサイト・アクシオスによると、米当局者の話として、トランプ氏が１９日に国家安全保障担当の幹部らを集め、軍事的選択肢を協議すると報じた。トランプ氏は１７日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談。ＳＮＳに「イランにとって時間は刻一刻と過ぎており、迅速に行動した方がいい。さもなければ、彼らには何も残らない。時間は重要だ」と投稿し、譲歩がなければ再攻撃に踏み切ることを示唆した。