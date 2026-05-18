◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が、今季8度目の先発マウンドで7回1失点の好投を披露しました。

ここまで4連勝としていたドジャース。日本時間18日に行われたエンゼルスとの3戦目には、佐々木投手が先発登板します。この日はヒットをわずか4本に抑えるなど、自身メジャー最長となる7イニングを投げ、1失点。奪った三振の数も自身メジャー最多となる8つとなりました。この好投を援護すべく打線も奮起。「10-1」の快勝で5連勝としています。

試合後、佐々木投手は「メジャーで一番理想の投球ができたのでは？」と聞かれ、「キャッチャーの要求通りに投げきれましたし、ラッシングもいいリードをしてくれたので、そこかなと思います」とコメント。感覚自体はこれまでの2登板の方がよかったとしながらも、制球面のよさに手応えを明かし、「リズムよく投げられた」と味方の攻守の躍動にも感謝します。

投球フォームもかたまってきたおかげで、メカニック部分にあまり気を使いすぎず投球できている様子。それを1試合の中で一貫して続けられたことに手応えを明かしました。

それでも「真っ直ぐの強さ自体はもう少しほしい」と改善点にも言及。「引き続き、目の前の試合と。あとは長期的に見て、しっかり安定した真っ直ぐを投げられるように練習していきたい」と意気込みました。