Photo: SUMA-KIYO

2025年4月9日の記事を編集して再掲載しています。

ボディバッグやサコッシュなど、小さめのバッグを使うことが多い筆者。

必要なものだけをすっきり収納できるコンパクトさが気に入っているのですが、出先で買い物をしたときなど、荷物が増えて困ることもあります。

そんなとき、お店の紙袋や手提げタイプのエコバッグでは、手が疲れてしまうんです…。

手が疲れない買い物バッグ

そんな問題を解決してくれたのが、モンベルの「U.L.トート」（税込3,900円）。シリコナイズド・バリスティックという超軽量素材を使用した買い物バッグ（エコバッグ）です。

サイズは高さ33×幅34×奥行き14cm。容量は14Lのワンサイズで、スーパーのレジ袋（Lサイズ）と同程度の収納力があります。

買い物バッグというと、簡易な手提げタイプをよく見かけますが、「U.L.トート」は肩に掛けて持つことも可能。

手で持ち続けるとどうしても疲れてしまいますが、これなら重い荷物でも快適に運べるので、普段使いはもちろん、おみやげ物などで荷物が多くなりがちな旅行や出張でも重宝しています。

高い撥水性と耐久性

強力な撥水加工が施されているのも、「U.L.トート」の特長。

ツルッとした手触りの良い生地で、小雨程度であれば水滴をしっかり弾いてくれます。

また、この生地は耐久性も非常に高いため、重さのある荷物にもしっかり対応できます。試しに2Lの水を2本入れてみましたが、全く問題なく持ち運ぶことができました。

バッグに忍ばせておこう

もちろん、携帯性も抜群。あっという間に手のひらサイズにできるパッカブル仕様で、重さは約46gしかありません。折りたたんだ際のサイズは、9.5×9cmなので、重量、サイズともにバッグに常備していても気になりません。

これだけの収納力とスペックで、まさかMサイズの卵よりも軽いとは、さすがモンベルですね。

カラバリは、私が使っている「ターコイズ」のほか、「ブラック」「パープル」「ライトグレー」「ダークグリーン」「オレンジ」の全6色展開。

バッグにいつも忍ばせておけば、なにかと頼りになる便利なアイテムですよ。