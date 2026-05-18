お耳の掃除をさせてくれたお利口さんのみにらくんには、ご褒美としておやつをプレゼント。おやつを見つけるとすぐさまかぶりつき、必死に食べています。

その後みにらくんの我慢の限界が来て、投稿者さんの腕から脱出しようとウネウネ体を動かしたんだそう。すると、必死に体を伸ばしたせいかまるで「リクライニング」するように、みにらくんが後ろ方向にバイーンと体を倒すような動作をしたといいます。

なんとか続けてきた耳掃除もみにらくんの我慢の限界で、これ以上継続するのは不可能と判断した投稿者さん。耳掃除をさせてくれたお礼におやつをプレゼントしますが、おやつをもらっても納得のいっていない表情だったそうです。

ついでにブラッシングも

耳掃除を終えたあとは、ブラッシングをはじめた投稿者さん。連続して身だしなみのケアをされたみにらくんは、なにやらいいたげな表情でみつめます。

ブラッシングもあまり好きじゃないみにらくんは、逃げないふりをしてさり気なく倒れ込み「ぬるっ」と狡猾に逃げようと試みたんだそう。だけど、投稿者さんにはそれもお見通し。しっかりとみにらくんをキャッチします。

身だしなみを整えるのは苦手だけど、おやつは欲しい。でも、ケアされるのが好きじゃないから全力で表情と仕草で語るみにらくんなのでした。

投稿には「じっとしているときのぬいぐるみ感が本当にかわいい」「めくれたお耳がたまらん」「開幕からバタバタしてるから、耳掃除するの察しているんだろうなー」「文句タレタレのたぬきくんですな！」「きれいになることが嫌いなみにらくんでした。笑」「ママさんに抱っこされているみにらくんかわいいです」といったコメントが寄せられ、投稿主様とみにらくんの「猫あるある」な攻防に多くの視聴者が癒されたようです。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、ほかにもみにらくんと投稿者さんとの何気ない日常などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。