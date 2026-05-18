水抜き穴の中から顔を出していた小さな子猫を保護した投稿者さま。最初は怯えながらも次第に甘えるようになっていき……。運命的な出会いから幸せ溢れる日々の成長記録は、再生数が297万回を突破し、「可愛すぎます」「これからも元気で幸せに過ごしてね」などの声が寄せられました！

【動画：『穴の中にいた子猫』との運命的な出会いから４年…立派に成長した『現在の様子』】

水抜き穴の中で見つけた小さな子猫

Instagramアカウント「はる☆こと♡(@harukoto_0308)」さまは、猫の「はる」ちゃんと「こと」ちゃんの日常を紹介しているアカウントです。

今回、投稿されたのは、はるちゃんと飼い主さんの出会いから現在までをまとめたもの。

はるちゃんは、飼い主さんが偶然、擁壁の水抜きパイプの穴から顔を出しているところを発見した子猫でした。保護までに半日かかり、病院へ連れて行くと、最初は「男の子」と診断されたのだそうです。その後の健康診断で分かったそうですが実は、はるちゃん「女の子」だということが発覚したそうです。

実は、この頃、先住犬のゆきちゃんを亡くしたばかりだったという飼い主さん。はるちゃんが来たことで、少し寂しさが和らいだそうです。もしかして運命の巡り合わせだったのかもしれませんね。

最初は怯えていたけれど…

最初は怯えていたというはるちゃん。ぬいぐるみに隠れるように、隅っこで過ごしていることが多かったそうです。でも……

すぐに懐いて、飼い主さんの足元にまとわりつくようになったのだとか！そんな可愛いはるちゃんに、元々犬派だったという飼い主さんもメロメロ。すっかりはるちゃんの虜になったといいます。

今では立派な美猫へ成長！

それからは、よく食べ、よく遊び、すくすくと成長していったはるちゃん。やがて、あっという間に月日は経ち……

ふわふわの毛並みが美しい、立派なレディへと成長したのでした！４年が経った現在は、はるちゃんのすぐ後にやってきたことちゃんと一緒に、幸せに暮らしているといいます。

はるちゃんと飼い主さんの出会いから現在までの様子をまとめた投稿は、Instagramで多くの注目を集めました。

コメント欄には「これはほんと、感動します♡」「まさに運命の出逢いでしたね」「美人になりましたね！」といった声が寄せられています。

そんなはるちゃん、そしてことちゃんの暮らしは、Instagramアカウント「はる☆こと♡(@harukoto_0308)」さまからご覧いただけますよ！

はるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「はる☆こと♡(@harukoto_0308)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。