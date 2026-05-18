これで880円以下はコスパいい！【3COINS】手軽に試せる♡「優秀ケアアイテム」

毎日がんばる自分をケアするために、美容グッズを取り入れたい！ そんな人におすすめなのがプチプラで手軽に試せる【3COINS（スリーコインズ）】のコスパ抜群な美容アイテム。顔はもちろん、頭部や指先など、様々な部分に対応した魅力的なラインナップが登場しています。今回は、スリコで880円以下で購入できて、お値段以上の価値を感じられそうなケアアイテムをご紹介します。

心地よい刺激のスカルプブラシ

【3COINS】「シリコンスカルプブラシ ／ and us」\550（税込）

毎日のバスタイムで、指先では落としにくい頭皮の汚れをすっきりと洗い流すのに役立つアイテム。落ち着いたグレーの色合いで、バスルームの景観を邪魔しなさそうです。吊るして保管できるフック穴や握りやすい形など、使いやすい工夫もたくさん。やわらかなシリコン素材の心地よい刺激が、頭皮全体を優しくケアしてくれるでしょう。

針で届ける目元用美容液

【3COINS】「アイセラム ／ and us」\880（税込）

乾燥が気になりやすい目元のケアに特化した美容液も、驚きの880円！ 公式HPによると「トレンドのマイクロニードル」が含まれていて「少しチクッとするのが癖になって気持ち良い」のだとか。平たい先端で目元になじませられるので、ピンポイントで使えるのも嬉しいポイントです。

シートマスクでスペシャルケア

【3COINS】「うるもちシートマスク ／ and us」\330（税込）

乾燥によるくすみにお悩みの人にぜひ試してほしいのが、こちらのフェイスマスク。気分を明るくしてくれそうなピンク色のパッケージが目印です。画像から分かるように、マスクはあご周辺の切り込みによって、フェイスラインへ密着しやすいよう工夫されています。スペシャルケアにはもちろん、5枚入りで330円なら、デイリー使いにも良さそうです。

指先を保湿するネイルオイル

【3COINS】「ネイルオイル ／ and us」\330（税込）

乾燥しがちな爪周辺を保湿し、健やかに保つのに役立つケアアイテム。金木犀や紅茶、ローズ、ジャスミンの香りが用意されており、好みに合わせて選べます。筆者はローズを愛用中で、その優しい香りは仕事中の気分転換にもオススメ。持ち運びに便利なペン型になっているため、外出先でも手軽にケアを楽しめます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。