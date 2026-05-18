レースの暖簾（のれん）ごしに飼い主さんにじっと熱い視線を送る柴犬がSNSで話題になっている。



【写真】「隠れているつもり？」目力が強すぎるワンちゃん

そんな愛らしくも圧の強い姿を見せたのはふう太くん。



投稿された動画には、ふう太くんが暖簾越しに飼い主さんをロックオンしている様子が。隠れているつもりかもしれないが、熱い視線がビシビシ…その独特すぎるおねだりスタイルと期待に満ちた表情が「目力がすごい」と笑いを誘い2.7万いいねを集めた。ふう太くんの素顔について、飼い主さんに詳しい話を聞いた。



【想像だけでヨダレ？ 「隠密」になりきれない食いしん坊】



――ペロペロと舌を出していますが、おやつを持ちですか？



飼い主さん：実はこの時、おやつを持っていたわけではありません。ふう太がペロペロしているのは、おやつを想像してヨダレが出てしまったからなんです。



――こんなアピールは普段から？



飼い主さん：はい、よくやります。本人は隠れているつもりなんでしょうか。私がこっそりおやつを食べている時も、このようにこっそり覗いてきます。



――つい根負けしてしまいそうです。



飼い主さん：正直、「圧が強いんだよな」と思いながら見守っていました（笑）。



――暖簾越し以外にも、印象的なおねだりは？



飼い主さん：こちらが「おて」や「おかわり」と言っていないのに、勝手に披露してくることがあります。「おてとおかわりをすればおやつが出てくる」と思っているのかもしれません。



――その後、ふう太くんは無事におやつをもらえましたか？



飼い主さん： あまりに熱心だったので、撮影の少し後にちゃんとおやつをあげました。



◇ ◇



SNSでは「自分の目力が強すぎる事を自覚して暖簾を挟んでいるのか？」「舌なめずりもアピールポイント！」「あと一歩踏み出しておいで！」などの反響が集まった。



あの手この手で飼い主さんにおやつをおねだりするふう太くん。その真っ直ぐすぎる食欲と健気な姿に今後も目が離せない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）