セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「こだわりおむすび」シリーズを全面刷新し、5月19日から順次発売します。

【写真】ヤバイ！ 新しい「こだわりおむすび」シリーズがおいしそう！ 焼さば、ちりめんも！

リニューアルでは、全国各地の優良な産地・品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫などを厳選し、地域ごとに米を使い分け。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、かむほどに広がる上品な甘みなど、それぞれの米の特長を楽しめます。米の特長に合わせた炊飯により、米本来のおいしさを最大限に引き出しているということです。

商品は「北海道産生たらこ」（259円、以下、税込み）、「炭火焼銀鮭ハラミ」（300円）、「厚切り牛たん」（321円）、「炭火焼さば」（237円）、「柚子ちりめん」（226円）などがラインアップ。

担当者は、今回のリニューアルについて「お米や具材を厳選し、炊飯条件や調理方法などを徹底的に見直しました。品質にこだわった本格的なおいしさをより手軽にお楽しみいただけます。日常の中のちょっとしたぜいたくや、ランチ・夕飯の『もう一品』に、ぜひ手に取っていただければ幸いです」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算。