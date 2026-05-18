近畿地方では、晴れるのは明日19日までで、明後日20日以降は曇りや雨の日が多くなる見込みです。これまでのカラッとした暑さから蒸し暑さに変わるでしょう。不快な暑さになる日もありそうです。体調管理にお気をつけください。

西日本付近 前線の上を低気圧が進む 久しぶりのまとまった雨

20日(水)から24日(日)にかけて、前線が西日本付近に延び、前線の上を低気圧が進む見込みです。近畿地方には、湿った空気が流れ込みやすく、曇りや雨の日が多くなるでしょう。

なお、25日(月)以降は前線が南へ離れ、近畿地方では天気が持ち直す見込みです。

最高気温 平年より低くてもジメジメ・ムシムシ

20日(水)から22日(金)にかけては広く雨が降るため、季節外れの暑さは落ち着く見込みです。この時季としては低めの気温ですが、湿気が多くなるため、特に閉め切った場所や人の多い場所では不快さを感じるでしょう。

23日(土)以降は晴れ間の戻る日が多くなり、日中は気温が上がりやすくなる見込みです。平年を上回る暑さになる日が多くなるでしょう。

最低気温 夜間も気温が下がりにくい 寝苦しい日がありそう

朝晩は気温が下がっても20℃を少し下回る程度で、平年より高い見込みです。ムシムシする日が多く、寝苦しさを感じる日がありそうです。体調管理にお気をつけください。