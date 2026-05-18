子ども全員英国留学の滝沢眞規子、17歳次女の高校卒業にエール「輝かしい未来を楽しんでね！」
モデルの滝沢眞規子が17日にInstagramを更新。次女の高校卒業を報告し、2ショットを披露した。
【写真】滝沢眞規子47歳、“夫の愛車”が「カッコよすぎ」「羨ましい」（5枚）
滝沢が「次女が高校を卒業しました」と投稿したのは、次女との2ショット。写真には、オフショルダーのトップスにスラックスという装いの滝沢とアカデミックドレス姿の次女が寄り添う様子が収められている。
3人の子どもがすべてイギリス留学をしているという滝沢は、投稿の中で「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と次女を労いつつ「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ18歳。秋からは３人とも大学生。子育ての第一章が終わったように思います」とコメント。そして「これからの輝かしい未来を楽しんでね！ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」とメッセージを贈っている。
■滝沢眞規子（たきざわ まきこ）
1978年7月17日生まれ。東京都出身。2001年にファッションデザイナーの滝沢伸介と結婚。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女を出産。2009年より、ファッション雑誌『VERY』（光文社）読者モデルとしての活動をスタート。その後、2019年まで同誌で専属モデルを務めた。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
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滝沢が「次女が高校を卒業しました」と投稿したのは、次女との2ショット。写真には、オフショルダーのトップスにスラックスという装いの滝沢とアカデミックドレス姿の次女が寄り添う様子が収められている。
3人の子どもがすべてイギリス留学をしているという滝沢は、投稿の中で「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と次女を労いつつ「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ18歳。秋からは３人とも大学生。子育ての第一章が終わったように思います」とコメント。そして「これからの輝かしい未来を楽しんでね！ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」とメッセージを贈っている。
1978年7月17日生まれ。東京都出身。2001年にファッションデザイナーの滝沢伸介と結婚。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女を出産。2009年より、ファッション雑誌『VERY』（光文社）読者モデルとしての活動をスタート。その後、2019年まで同誌で専属モデルを務めた。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）