「ジョンソン ボディケア」のディズニーデザイン限定ボトルが、数量限定で全国のウエルシアに順次登場！

『くまのプーさん』『リトル・マーメイド』『ベイマックス』『ズートピア2』の全4種類がラインナップされます☆

ジョンソン ボディケア「ディズニー」限定ボトル

価格：オープン価格

発売日：2026年6月初旬より順次

内容量：500mL

種類：全4種

・ジョンソン ボディケア エクストラケア アロマミルク（限定デザイン：くまのプーさん/プー＆ピグレット）

・ジョンソン ボディケア ミネラルジェリーローション（限定デザイン：リトル・マーメイド/アリエル&フランダー）

・ジョンソン ボディケア バイブラントラディアンス アロマミルク（限定デザイン：ベイマックス）

・ジョンソン ボディケア VCアロマミルク（限定デザイン：ズートピア2/ジュディ＆ニック）

販売場所：全国のウエルシア（数量限定）

※一部取り扱いのない店舗があります

世界中で愛されているボディケアブランド「ジョンソン ボディケア」を展開するKenvue（ケンビュー）から、2026年もディズニーの大人気キャラクターデザインの限定パッケージ全4種が登場！

今回のテーマは「ペア・絆」です。

ボディケアは、肌を整えるだけでなく、忙しい毎日の中で“自分をいたわる”ための大切な時間でもあります。

今回のディズニーデザインでは、相棒や親友、思いやりに満ちたキャラクター同士の関係性がデザインに取り入れられ、使うたびに気持ちまでほぐれるような世界観が表現されています。

それぞれの特長に寄り添うキャラクターの組み合わせで、日々のボディケア時間をより心地よく、前向きに彩ってくれます☆

ラインナップは『くまのプーさん』『リトル・マーメイド』『ベイマックス』『ズートピア2』

家族や友人と“おそろい”で選んだり、シェアしたりする楽しさも感じられる作品がそろいます！

エクストラケア アロマミルク（限定デザイン：くまのプーさん/プー＆ピグレット）

保湿成分のミツロウ配合で、赤ちゃんのようなもっちり肌へ導く「エクストラケア」

長年愛されてきたやさしい使い心地に、原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」と、親友「ピグレット」の“絆”を重ね合わせた限定デザインです。

ほっとするケア時間を演出してくれます。

©Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ミネラルジェリーローション（限定デザイン：リトル・マーメイド/アリエル&フランダー）

整肌成分である海洋ミネラル成分アスパラギン酸Mg配合で、みずみずしくうるおった肌へ導く「ミネラルジェリーローション」

今回は「アリエル」に加え、親友「フランダー」も登場し、「リトル・マーメイド」の世界観と“仲間の絆”が、透明感のあるデザインで表現されています。

©Disney

バイブラントラディアンス アロマミルク（限定デザイン：ベイマックス）

うるおいと透明感を引き出すケアを目指した「バイブラントラディアンス」に、やさしさで寄り添うケア・ロボット「ベイマックス」の“思いやり”を重ねた限定デザイン。

白を基調としたクリーンな世界観にハートモチーフを添えて、心と体をいたわるボディケア時間が表現されています。

©Disney

VCアロマミルク（限定デザイン：ズートピア2/ジュディ＆ニック）

2025年9月より新たに発売されている、評判の高いビタミンCと、整肌成分アスコルビルグルコシ配合の「VCアロマミルク」

「VCアロマミルク」には、ズートピアの警察官バディである「ジュディ」と「ニック」が互いを信じ合い“相棒”として歩む『ズートピア2』の絆をデザインに落とし込んでいます。

毎日のケアが前向きな気持ちにつながるような、エネルギッシュな世界観を楽しめます。

©Disney

スキンケア時間がより楽しくなる、4種類のディズニーデザインボトル！

「ジョンソン ボディケア」のディズニーデザイン限定ボトルは、数量限定で2026年6月初旬より全国のウエルシアにて順次登場します。

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