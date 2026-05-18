３月１５日に６９歳で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの長女で、タレントのアイリが父との写真を披露し、思いをつづっった。

アイリは１８日までにインスタグラムで「人生で一番大切なのは、家族。いつだって私がそう言ってきたのは、お父さんがいつもそう言い切ってたから」とつづり、「『お母さん、幸せだね。』『勝信と愛里とお母さんがいるから。』本当にそれしか言わないお父さんだった」と父の言葉を回想。

「最期の日まで、みんなにニコニコ、ありがとうって幸せだねって旅立っていく姿はあまりに優しくて、かっこよくて、寂しさを除けば憧れてしまうほどだったよ」と振り返り、「私はこんな風に生きて、こんな風に旅立っていけるかな。無理だなぁ。まだまだお父さんの背中から見せてほしいことがありすぎたよ」とさびしさをにじませた。

第２子妊娠中のアイリ。「正直まだ向き合えてなくて、受け入れることもできてないけど、それでいいかな。きっと、愛里がいいならそれでいいよって言ってくれるよね。でもちゃんと、毎日笑ってるからね。お母さんもかっちゃんも笑ってるよ。じぃじ大好きな娘も毎日じぃじにお話してるよ。お父さんがお腹撫でて楽しみにしてくれてた赤ちゃん、もうすぐ頑張って産むからね」と記し、「大好きなお父さん。世界で一番ラッキーで、幸せな娘にしてくれてありがとう。何度生まれ変わってもお父さんの娘にしてね。…なりにいくね！！」と呼びかけた。

幼少期の親子写真や、母で元歌手の高田みづえさんとの写真を投稿。フォロワーは「愛情たっぷりのご家族」「素敵な家族、、、きっとお父様は、空から笑顔を見守ってくれていますよ！」などの声が寄せられている。

アイリは２０２２年３月、、インスタグラムで「昨年１０月、かねてよりお付き合いしていた方と結婚致しましたことをご報告させていただきます」と公表。２４年４月、第１子となる女児の出産を報告。今年２月に第２子妊娠を明かした。