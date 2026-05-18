吉住、芸人を志すきっかけになったお笑いトリオ明かす「初めてコントが好きかもしれないと思って…」
お笑い芸人の吉住が、16日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55）に出演。芸人を志すきっかけになったお笑いトリオを明かした。
【写真あり】「ももクロあーりん？」“別人級ギャル風”姿の吉住
番組では、秋葉原の飲食店で吉住を迎え、松岡昌宏や博多華丸・大吉の博多大吉らが食事をしながらトークを展開した。
トーク番組が苦手だという吉住。松岡からそんな中で芸人を志す理由について聞かれると、「東京03さんのコントを観てコントがやってみたいって。あんまり好きなものがなかったんですけど、初めてコントが好きかもしれないと思って」と話した。
さらに吉住は「博多華丸・大吉さんが福岡県民にとって近い存在。なめているわけじゃないですけど、勝手に親戚くらいだと思っているので、芸人になれるかもみたいな感じになったところはあるかもしれない」と話した。
【写真あり】「ももクロあーりん？」“別人級ギャル風”姿の吉住
番組では、秋葉原の飲食店で吉住を迎え、松岡昌宏や博多華丸・大吉の博多大吉らが食事をしながらトークを展開した。
トーク番組が苦手だという吉住。松岡からそんな中で芸人を志す理由について聞かれると、「東京03さんのコントを観てコントがやってみたいって。あんまり好きなものがなかったんですけど、初めてコントが好きかもしれないと思って」と話した。
さらに吉住は「博多華丸・大吉さんが福岡県民にとって近い存在。なめているわけじゃないですけど、勝手に親戚くらいだと思っているので、芸人になれるかもみたいな感じになったところはあるかもしれない」と話した。