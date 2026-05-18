人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。お肌つるつる“脇見せ”ショットを披露した。

「今週は肌治療したからお肌つるつるになった」と、ホルターネックのチューブトップ＆ショートパンツ姿で“シャンプーポーズ”をしている写真をアップ。

「お肌のターンオーバーを早めるための美肌＆ヘルシーレシピもお料理アカウント(@kako_cooking )に投稿したからぜひチェックしてください 来週は撮影もレースもあるから頑張る」とつづった。

ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」「モデル」「グラビア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ステキすぎるかこ様」「素晴らしい」「綺麗」「めっちゃ美人ー」「お美しいです」「抜群のプロポーション！」「パーフェクトです」「仕上がってます」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。